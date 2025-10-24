MIX PERFORMER révolutionne le mélange du ragréage
Publié le 24 octobre 2025
Les avantages de la station MIX PERFORMER
- Productivité maximale : jusqu’à 400 m² de ragréage réalisés en seulement 4 heures par une seule personne grâce à 2 stations MIX PERFORMER.
- Dosage optimal : un bidon de 75 L permet de mélanger 2 sacs de ragréage de 25 kg pour une application homogène et régulière.
- Ergonomie pensée pour le confort : la station sur roulettes avec support de fixation universel s’adapte à tous types de mélangeurs (non fourni).
- Prévention des TMS : le travail debout limite les contraintes sur le dos et les genoux, réduisant la fatigue et les troubles musculosquelettiques.
- Gain de main-d’œuvre : une seule personne suffit pour couler le ragréage, contre 2 à 3 personnes habituellement.
- Rentabilité immédiate : un retour sur investissement rapide et des devis plus compétitifs pour vos chantiers.
Pourquoi choisir la MIX PERFORMER ?
MIX PERFORMER s’impose comme l’outil indispensable des professionnels du ragréage cherchant à gagner en efficacité, en confort et en rentabilité. Grâce à son concept unique, elle réinvente les standards du mélange et de l’application sur les chantiers modernes.
