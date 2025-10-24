ConnexionS'abonner
Fermer

MIX PERFORMER révolutionne le mélange du ragréage

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 24 octobre 2025

MIX PERFORMER, station 2 en 1 innovante de mélange et d’application du ragréage, améliore la productivité, le confort et la performance sur chantier.
MIX PERFORMER révolutionne le mélange du ragréage - Batiweb

Les avantages de la station MIX PERFORMER

  • Productivité maximale : jusqu’à 400 m² de ragréage réalisés en seulement 4 heures par une seule personne grâce à 2 stations MIX PERFORMER.
  • Dosage optimal : un bidon de 75 L permet de mélanger 2 sacs de ragréage de 25 kg pour une application homogène et régulière.
  • Ergonomie pensée pour le confort : la station sur roulettes avec support de fixation universel s’adapte à tous types de mélangeurs (non fourni).
  • Prévention des TMS : le travail debout limite les contraintes sur le dos et les genoux, réduisant la fatigue et les troubles musculosquelettiques.
  • Gain de main-d’œuvre : une seule personne suffit pour couler le ragréage, contre 2 à 3 personnes habituellement.
  • Rentabilité immédiate : un retour sur investissement rapide et des devis plus compétitifs pour vos chantiers.

Pourquoi choisir la MIX PERFORMER ?

MIX PERFORMER s’impose comme l’outil indispensable des professionnels du ragréage cherchant à gagner en efficacité, en confort et en rentabilité. Grâce à son concept unique, elle réinvente les standards du mélange et de l’application sur les chantiers modernes.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.