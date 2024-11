Panasonic annonce le lancement du projet innovant LIFE iTS4ZEB

LIFE iTS4ZEB, piloté par Innova et soutenu par six partenaires, dont Panasonic, a pour but de révolutionner le stockage de l’énergie thermique dans les bâtiments. Cette initiative ambitieuse, financée par la Commission européenne dans le cadre du programme LIFE, permettra de développer et de mettre en lumière des technologies de stockage d’énergie thermique (SET) de nouvelle génération à la fois compactes, performantes, rentables et modulaires.

Grands axes du projet LIFE iTS4ZEB

Technologie innovante : Le projet permettra de développer une pompe à chaleur multi-sources optimisée, grâce à des matériaux de changement de phase (PCM) et de nouveaux algorithmes de contrôle.

: Le projet permettra de développer une pompe à chaleur multi-sources optimisée, grâce à des matériaux de changement de phase (PCM) et de nouveaux algorithmes de contrôle. Large applicabilité : Les solutions seront applicables à une grande variété de bâtiments, qu’ils soient neufs ou rénovés, mal ou bien isolés.

: Les solutions seront applicables à une grande variété de bâtiments, qu’ils soient neufs ou rénovés, mal ou bien isolés. Démonstrations en conditions réelles : 50 démonstrateurs indépendants seront répartis dans dix pays européens afin de tester et de valider les solutions dans des conditions réelles.

: 50 démonstrateurs indépendants seront répartis dans dix pays européens afin de tester et de valider les solutions dans des conditions réelles. Commercialisation : Innova a pour objectif de produire une pré-série en configuration finale et de commencer à produire et vendre les 500 premières unités.

Le projet vise à proposer sur le marché un produit intégrant une pompe à chaleur (PAC) et un système de SET à base de PCM, permettant un stockage de l’énergie clé en main, même pour les installations déjà existantes. La solution dispose de fonctionnalités qui détectent facilement l’autoconsommation d’énergie photovoltaïque et maximisent ainsi la quantité d’énergie pouvant être produite et consommée sur place. De plus, elle permet de répondre à la demande des réseaux intelligents sans faire de compromis en matière de confort, tout en garantissant des coûts d’achat et de maintenance raisonnables.

Six partenaires engagés pour bâtir un avenir durable

Six partenaires ont conclu un accord stratégique et décidé d’unir leurs forces dans le cadre de cette initiative de recherche révolutionnaire :

INNOVA : Innova, qui tient un rôle central dans ce projet, a pour but de produire une pré-série en configuration finale et de lancer la production/vente des 500 premières unités.

Panasonic Marketing Europe GmbH : Leader des solutions de chauffage et de rafraîchissement durables.

EURAC : Organisation privée à but non lucratif dédiée à l’éducation et à la recherche avancée, engagée dans des domaines aussi divers et variés que l’autonomie, la santé, les montagnes et la technologie.

Studio Fieschi & Partners : Cabinet de conseil international spécialisé dans les domaines de l’environnement et du développement durable.

THERMALINK : Concepteur et fabricant de premier plan sur le marché des modules de stockage thermique organiques préfabriqués et composés de PCM.

Université de Padoue : Dans le cadre de son département de gestion et d’ingénierie, l’université dispose d’installations de pointe dédiées à la recherche en thermodynamique, transfert thermique, technologie de réfrigération, matériaux, etc.

