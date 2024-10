Panasonic ouvre un nouveau centre de formation à Bordeaux

Panasonic Heating & Cooling Solutions annonce l’ouverture d’un nouveau centre de formation à Bordeaux. Le fabricant porte ainsi à cinq le nombre de ses centres de formation et couvre désormais la France entière.

Panasonic Heating & Cooling Solutions vient d’ouvrir son cinquième centre de formation sur le sol français. D’une superficie de près de 346 m², ce nouveau centre implanté à Mérignac, dans la banlieue de Bordeaux, rassemble une salle de formation et un espace de showroom.

Dans un souci d’assurer une bonne formation théorique puis pratique, et de transmettre les meilleurs réflexes pour la manipulation et l’installation des solutions Panasonic, les sessions sont dispensées par les experts techniques de la marque. Chaque formation est réalisée avec un groupe de 10 personnes maximum.

Des formations pour répondre à tous les besoins

Panasonic a développé un large éventail de formations pour répondre aux besoins des distributeurs, prescripteurs et installateurs. Ces formations couvrent l’ensemble des produits des différentes gammes (résidentiel, tertiaire et réfrigération CO²) et comprennent trois niveaux : Conception, Installation, Mise en service et Diagnostic/Dépannage.

Les cours sont proposés au sein des centres de formations dédiés « Panasonic PRO Academy » ou des établissements partenaires. Tous les centres sont équipés avec les dernières solutions de la marque pour garantir le bon usage des dernières innovations, notamment les nouvelles générations de pompes à chaleur air/eau fonctionnant au R290.

Des formations sur-mesure peuvent également être proposées. Celles-ci peuvent par exemple se dérouler avec un partenaire, afin de renforcer la maîtrise d’une solution technique spécifique. Il est également possible de suivre des formations technico-commerciales plus spécifiquement destinées aux partenaires distributeurs.

Le centre de formation de Bordeaux vient s’ajouter à ceux de Gennevilliers, Nantes, Lyon et Manosque. Panasonic a également tissé des accords avec des lycées professionnels disposant de salles de formations. Le but étant pour la marque de renforcer encore davantage son maillage et la proximité avec ses clients. Les formations Panasonic sont organisées sur une ou deux journées selon la complexité de la formation.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Panasonic