Panasonic et tado° s’associent pour présenter une solution complète au salon Interclima 2024

Complète, l’offre de solutions de contrôle de la température intérieure comprend des ventilo-convecteurs, des unités de ventilation résidentielles et des fonctionnalités de contrôle multi-pièces. Ces innovations privilégient l’efficacité énergétique en utilisant les installations hydrauliques des maisons, intégrant le tout dans un seul et même système contrôlable qui peut être facilement mis à jour et renouvelé.

Aquarea T‑CAP Série M de Panasonic

Les pompes à chaleur de la série Aquarea T-CAP M offrent une solution flexible, compacte et économe en énergie pour les installations de chauffage central et d’eau chaude sanitaire (ECS) dans les résidences collectives ou les bâtiments commerciaux.

Ces nouvelles unités allient polyvalence et durabilité. Il s’agit donc de la solution idéale pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation. Elles sont facilement intégrables à des systèmes hydroniques comme les ventilo-convecteurs, le chauffage au sol, les ballons d’ECS et surtout les radiateurs, et peuvent atteindre une température d’eau chaude de 75°C. Axée sur l’efficacité énergétique et la responsabilité environnementale, la solution fonctionne au réfrigérant naturel R290, qui affiche un faible potentiel de réchauffement global (PRG) de 3, apportant une alternative puissante aux méthodes de chauffage traditionnelles qui utilisent des combustibles fossiles, ayant un impact important sur l’environnement.



La gamme Aquarea M, qui offre des possibilités d’évolutivité avancées, est disponible dans des capacités de 20, 25 et 30 kW, et peut atteindre 300 kW en cascade. Il est d’ailleurs possible de connecter facilement jusqu’à 10 unités pour une flexibilité optimale. Outre leur potentiel accru en termes de capacité, les nouvelles unités sont aussi élégantes que fonctionnelles, et se fondent parfaitement dans leur environnement.

Tado° : des solutions intelligentes de contrôle de la température des pièces et de gestion de la consommation d’énergie

Panasonic a récemment dévoilé sa première solution intégrée d’économie d’énergie avec tado°, qui combine la technologie de pompe à chaleur air-eau Aquarea de Panasonic et les solutions intelligentes de contrôle du chauffage de tado°. Ces nouveaux produits soulignent l’engagement de Panasonic en faveur du développement durable. Ils permettront en effet d’offrir aux utilisateurs finaux un contrôle intelligent de la température des pièces et ainsi de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 22 %*, notamment grâce aux thermostats connectés de tado°. La nouvelle solution de contrôle multi-pièces est idéale pour le rafraîchissement et le chauffage au sol.

Combinées ensemble, la Big Aquarea TCAP Série M de Panasonic et les solutions de tado° permettent de proposer aux utilisateurs finaux une solution complète pour un confort ultime, qui garantit des performances et des économies d’énergie exceptionnelles par rapport à toutes les solutions disponibles sur le marché.

* moyenne des données internes de tous les clients tado°, collectées jusqu’en novembre 2023.

Pour en savoir plus exit_to_app