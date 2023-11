Dix produits éco-conçus disponibles avec une empreinte carbone faible

Depuis maintenant plusieurs années, PRB a su développer une gamme complète de produits éco-conçus pour répondre aux besoins des artisans.

Des mortiers spéciaux au ragréage en passant par la colle, le béton, le sous enduit… cette gamme complète propose pas moins de 10 produits avec une empreinte carbone réduite jusqu’à -69 %. Des produits qualitatifs, respectueux de l’environnement et faciles d’utilisation qui confirment l’engagement de PRB dans la transition écologique. D’autres nouveautés doivent encore voir le jour très prochainement.

Labels et certifications de notre gamme PRB R&D

L’ensemble de la gamme Responsable&Durable présente une empreinte carbone réduite entre 15 % et jusqu’à 69 %. Ces résultats sont obtenus suite à des FDES individuelles faisant l’objet d’une étude comparative d’un produit de la même catégorie et sur une même unité fonctionnelle et une même durée de vie de référence. Plusieurs produits comme le PRB MORTIER DE MONTAGE M10 ou encore les PRB MORTIER BTC M2.5 et M5 sont formulés sans ciment, et certains ont également obtenus les labels EMICODE EC1 Plus et EXCELL+.

Les avantages de nos produits R&D :

Empreinte carbone réduite

Prêt à gâcher pour certains des produits de la gamme

Garanti sans ciment pour 3 de nos produits de cette gamme

Produits polyvalents : intérieurs extérieurs

Plus respectueux de l’environnement

Nos engagements pour 2027 :

Réduction de 30 % des émissions de GES / CO 2

Réduction de 25 % de matières premières primaires

100 % des produits hydrauliques reformulés bas carbone

Le respect de l’environnement est une démarche importante chez PRB. L’ensemble des produits de la gamme R&D sont pratiques grâce à leur facilité d’utilisation, qualitatifs et plus responsables.

Pour en savoir plus exit_to_app