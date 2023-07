Panasonic renforce ses capacités de production de pompes à chaleur en Europe

Panasonic a inauguré l'usine de Pilsen pour la production de ses unités intérieures air-eau en 2018, augmentant progressivement la capacité de la ligne de production jusqu'à produire l'ensemble de la gamme d'unités intérieures et extérieures actuelle, dont, pour la première fois, les unités extérieures air-eau Aquarea Génération L. Cette décision permettra de réduire le délai de mise sur le marché et de répondre à la demande croissante en pompes à chaleur à air fiables et économes en énergie dans toute l'Europe. Panasonic gagnera également en résilience, étant donné que ses capacités de fabrication et ses clients seront localisés dans la même région. Grâce à son centre de R&D en Allemagne, Panasonic pourra davantage se concentrer sur le marché européen, en s'adaptant plus rapidement aux retours d'expérience des installateurs, des ménages et des entreprises en Europe.



Aujourd'hui, les sources d'énergie évoluent rapidement sur le vieux continent (réduction de l'utilisation du gaz et d'autres combustibles fossiles tout en favorisant une électrification accrue). Face à la prise de conscience environnementale croissante et au contexte actuel en matière d'approvisionnement en énergie, il était urgent pour Panasonic de mettre en place les capacités de production nécessaires pour répondre à la hausse de la demande. Les pompes à chaleur Aquarea Génération L, désormais entièrement produites en Europe, offrent une solution durable et écoénergétique grâce au réfrigérant naturel R290, qui affiche un faible PRG (potentiel de réchauffement global) de 3.



Pour marquer cette nouvelle étape et célébrer le développement de ses capacités de production en Europe, Panasonic a organisé une cérémonie d'inauguration le lundi 3 juillet 2023 en présence de ses dirigeants, dont Masahiro Shinada, président-directeur général de Panasonic Corporation, et M. Michiura, président de Heating & Ventilation A/C Company.

