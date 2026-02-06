Parquet pour une construction neuve, bonne idée ?

Pourquoi opter pour du parquet dans les constructions neuves ?

Dans le BTP, la question se pose beaucoup. Les coûts doivent être les plus bas possibles, les matériaux de préférence solides et pratiques, sans pouvoir systématiquement se permettre du haut de gamme.

Les options de revêtement des sols sont nombreuses, surtout dans la construction neuve, et dépendront bien sûr de plusieurs facteurs. Le parquet n’est pas incompatible avec la construction neuve optimisée.

Les sols tapissés et la moquette

Cette option peut être la moins coûteuse et en termes d’installation, elle est pratique, simple et rapide. Son implication pour un locataire ou propriétaire est cependant différente.

Une moquette aura tendance à retenir les odeurs, elle se tache, est difficile à nettoyer, et elle s’use avec le temps, offrant un rendu esthétique peu attrayant.

Sol ou parquet stratifié, ou contrecollé

Ces revêtements offrent une alternative économique face à des parquets massifs, avec des effets bois, motifs et teintes très variés.

Composés de matières synthétiques (stratifié) ou de bois (contrecollé), ils sont simples à installer et à entretenir ; une lame endommagée peut facilement être remplacée. Le nettoyage ne requiert pas de soins spéciaux, et ce revêtement est idéal pour un rendu soigné et même réhaussé.

Ces supports peuvent être protégés grâce à des vitrificateurs parquet qui les protégent et les rendent plus resistants, comme par exemple ceux de la Gamme 1919 by Mauler, vendus sur le site Le Terrier Blanc.

Parquets flottants et massifs

Ces options sont souvent écartées, d’autant plus dans le cas des parquets massifs, à cause de leurs coûts considérés comme étant exorbitants, ou simplement sous-optimaux dans des calculs cherchant à réduire les coûts à tout prix. Pourtant, dans une logique de coût global et de durabilité, le parquet présente des avantages souvent sous-estimés :

Le plus évident est un rendu esthétique qui relève de la qualité de la construction et du logement. Dans une pièce simple aux murs blancs, un parquet apporte un côté raffiné et sophistiqué au lieu, qui peut même lui donner un aspect haut de gamme. Une telle plus-value n’est pas négligeable dans l’optique de vente et de location.

De plus, l'avantage d'opter pour un parquet en construction neuve réside dans sa performance isolante naturelle : avec une conductivité thermique faible (env. $0,13$ $W/(m.K)$), le bois limite les déperditions d'énergie au sol. Conformément au NF DTU 51.2, cette solution est parfaitement compatible avec les planchers chauffants, à condition que la résistance thermique $R$ ne dépasse pas $0,15$ $m².K/W$. Ce choix technique optimise l'inertie du bâtiment sous la RE2020 tout en garantissant une sensation de chaleur de contact bien supérieure aux matériaux minéraux.

Ce choix élégant peut être personnalisé, et efficacement protégé grâce aux solutions proposées par Le Terrier Blanc, expert en bois et finitions multisupports.

Un bois brut peut être teinté avant d’être protégé, afin d’obtenir le rendu esthétique parfois difficile à trouver dans la teinte naturelle du bois. Pour cela, il suffit d’appliquer une couche de fond dur, qui en plus d’être incolore, existe en finitions teintées.

Pour répondre à des exigences environnementales, la gamme 1919 by Mauler propose par exemple des vitrificateurs biosourcés ou Ecolabel ultra mat, mat, satiné et brillant.

Pour les logements collectifs, Le Terrier Blanc propose également des vitrificateurs pour passages extrêmes, recommandés pour les supports très sollicités : le vitrificateur bi composant, qui existe en finition mate et satinée.

Le parquet s’impose ainsi comme un choix rationnel et durable, parfaitement compatible avec les exigences techniques, économiques et environnementales des projets BTP contemporains.