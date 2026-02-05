Podcast
Gestion de flotte : LoJack lance sa plateforme iOn en France

Publié le 05 février 2026 à 11h25, mis à jour le 05 février 2026 à 17h44, par Virginie Kroun

Alors que les vols de matériel préoccupent le BTP, une nouvelle solution de gestion de flotte arrive en France. Il s’agit de la plateforme iOn, complétée par une technologie de récupération après vol.
©LoJack
D’après le baromètre 2025 des vols dans le BTP de Coyote Business Services, les vols ont augmenté de 40 % entre 2022 et 2025. Un tiers du matériel volé sont des engins de chantier, suivi par les véhicules utilitaires (38 %).

Pour contrer cette tendance, des solutions de gestion de flotte automobile sont de plus en plus plébiscitées. Parmi ces dernières, la plateforme iOn lancée récemment par LoJack en France. La solution était présente chez d’autres voisins européens (Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni).

Une nouvelle technologie de récupération après vol

 

L’interface iOn est compatible multiécrans et de cartes de type intégration Esri et ArcGIS. Ce qui permet à une diversité de professionnels, dont le BTP, de suivre en temps réel une diversité d’équipements (véhicules, conducteurs et équipements). 

Au-delà de la géolocalisation, la plateforme émet des informations et alertes, afin de mieux gérer l’entretien, les incidents et comportements de conduite.

« Nous avons besoin de données fiables pour être efficaces sur le terrain. Le suivi en temps réel des équipements, l'historique d'utilisation et le géorepérage nous permettent d'optimiser l’utilisation de nos matériels, de réduire les risques opérationnels et de prendre des décisions plus rapides en étant mieux informés, évoque Francesco Gelao, le PDG de Tecnoeleva, loueur de matériel du BTP italien et utilisateur de iOn depuis quatre ans.  Les alertes de batterie et la surveillance à distance sont également des données cruciales au quotidien. »

Dernière nouveauté pour l’outil : la possibilité d’être couplé à LoJack Connect, technologie de récupération après vol.

Le déploiement à l’échelle française tend à renforcer la position de LoJack sur le marché des flottes connectées. 

