Réouverture du guichet MaPrimeRénov’ « dans quelques jours »
Publié le 05 février 2026 à 12h25, mis à jour le 05 février 2026 à 17h46, par Virginie Kroun
« C'est une bonne nouvelle pour les Français et les professionnels du secteur », annonce Vincent Jeanbrun sur X. Maintenant que le budget 2026 a été adopté, le ministre du Logement a confirmé une réouverture du guichet MaPrimeRénov’ « dans quelques jours », au micro de CNews et d’Europe 1, le jeudi 5 février.
Peut-être y aura-t-il d’autres précisions lors de son déplacement dans un espace France Rénov’ des Yvelines, ce vendredi 6 février…
Rénovation par geste : un objectif déjà amputé d’un stock de dossiers
Dans tous les cas, il faudra la promulgation du projet de loi de finances 2026 (PLF 2026). D’après un décryptage de Hellio, la réouverture se fera dans les dix jours suivant la parution dans le Journal officiel.
Les conditions d’attribution varient selon les parcours de travaux financés. Pour rappel, l’Agence nationale pour l’habitat vise 150 000 rénovations par geste et 120 000 rénovations globales en 2026. Ce dernier cap est toutefois amputé du stock de 83 000 dossiers déposés fin 2025.
Le budget dédié à la rénovation énergétique est estimé à 3,6 milliards d'euros en 2026. Soit le même montant qu’en 2025, bien que moins onéreux. Les aides étatiques seront davantage fléchées vers les Certificats d’économies d’énergie (CEE).
(avec AFP)
