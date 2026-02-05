Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Réouverture du guichet MaPrimeRénov’ « dans quelques jours »

Partager l'article
Rénovation énergétique

Publié le 05 février 2026 à 12h25, mis à jour le 05 février 2026 à 17h46, par Virginie Kroun

Au lendemain de l’adoption du budget 2026, la réouverture du guichet de l’aide MaPrimeRénov’ n'est qu'une question de jours. C'est ce qu'indique Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, qui attend la promulgation du PLF 2026.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

« C'est une bonne nouvelle pour les Français et les professionnels du secteur », annonce Vincent Jeanbrun sur X. Maintenant que le budget 2026 a été adopté, le ministre du Logement a confirmé une réouverture du guichet MaPrimeRénov’ « dans quelques jours », au micro de CNews et d’Europe 1, le jeudi 5 février. 

Peut-être y aura-t-il d’autres précisions lors de son déplacement dans un espace France Rénov’ des Yvelines, ce vendredi 6 février…

Rénovation par geste : un objectif déjà amputé d’un stock de dossiers

 

Dans tous les cas, il faudra la promulgation du projet de loi de finances 2026 (PLF 2026). D’après un décryptage de Hellio, la réouverture se fera dans les dix jours suivant la parution dans le Journal officiel. 

Les conditions d’attribution varient selon les parcours de travaux financés. Pour rappel, l’Agence nationale pour l’habitat vise 150 000 rénovations par geste et 120 000 rénovations globales en 2026. Ce dernier cap est toutefois amputé du stock de 83 000 dossiers déposés fin 2025.

Le budget dédié à la rénovation énergétique est estimé à 3,6 milliards d'euros en 2026. Soit le même montant qu’en 2025, bien que moins onéreux. Les aides étatiques seront davantage fléchées vers les Certificats d’économies d’énergie (CEE)

(avec AFP)

Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.