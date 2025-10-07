ConnexionS'abonner
Construire plus vite, plus vert, en bois

Communiqué
Publié le 07 octobre 2025
La construction bois tire son épingle du jeu malgré la crise : matériau durable, local et soutenu par la RE2020, elle séduit de plus en plus le BTP.
Avec son rendez-vous mensuel, Batiweb revient sur la construction bois, l'instabilité politique, MaPrimeRénov’...

Retrouvez au sommaire :

  • Dossier spécial consacré à la construction bois
  • L’instabilité politique impacte le bâtiment
  • Nouveau coup de massue pour MaPrimeRénov’
  • REP Bâtiment : la FFB exaspérée
  • Le logement abordable au cœur des débats

