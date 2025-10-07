Construire plus vite, plus vert, en bois

La construction bois tire son épingle du jeu malgré la crise : matériau durable, local et soutenu par la RE2020, elle séduit de plus en plus le BTP.

Avec son rendez-vous mensuel, Batiweb revient sur la construction bois, l'instabilité politique, MaPrimeRénov’... Retrouvez au sommaire : Dossier spécial consacré à la construction bois

L’instabilité politique impacte le bâtiment

Nouveau coup de massue pour MaPrimeRénov’

REP Bâtiment : la FFB exaspérée

Le logement abordable au cœur des débats Lire le magazineexit_to_app