Uniclima dresse son bilan 2025 et observe un recul des ventes de chaudières et PAC, un retrait côté VMC, mais espère voir se concrétiser les perspectives ouvertes par la SNBC 3.

Uniclima a présenté le bilan de l’année 2025 pour les industries du génie climatique lors d’une conférence de presse à Paris le jeudi 5 février. Le groupement français des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, qui fédère 92 marques et 69 sociétés ou groupes, fait état d’un exercice contrasté, marqué par « un recul des ventes sell-in » (c’est-à-dire les ventes des industriels vers les distributeurs et installateurs). Une année que le président d’Uniclima, Stanislas Lacroix, résume comme une « en demi-teinte », tout en reconnaissant un « climat des affaires qui arrête de se dégrader ».

En 2025, le marché des chaudières affiche un recul d’environ 5 %, selon Uniclima. Les volumes potentiellement observés dans le neuf correspondent essentiellement à un reliquat d’installations engagées antérieurement du fait du cadre réglementaire depuis 2025, observe le syndicat. Le marché s’oriente désormais quasi exclusivement vers le remplacement des équipements existants.

Le marché des chaudières biomasse se maintient

La chaudière gaz conserve une place dans le logement collectif. De leur côté, les chaudières fioul demeurent présentes essentiellement dans l’habitat résidentiel en zones rurales, sur des volumes désormais faibles.

Du côté des chaudières biomasse, la tendance est globalement positive. Le marché se maintient malgré la baisse des aides en 2025 (MaPrimeRénov’ et Coup de pouce CEE) et les annonces pour 2026 (exclusion des chaudières biomasse de MaPrimeRénov’ en mono geste).

Concernant le solaire thermique, le marché demeure en berne. Uniclima note qu’en fin d’année, plusieurs décisions gouvernementales sont venues accentuer le climat d’incertitude, notamment pour le système solaire combiné (SSC). La fin des possibilités de cumul des CEE pour les couplages entre SSC et pompe à chaleur, ainsi qu’entre SSC et biomasse, pèse sur les perspectives du segment. Par ailleurs, il a été annoncé le passage à une TVA à 20 % sur le chauffage solaire lorsque l’appoint est d’origine fossile.

Le marché des PAC « en dents de scie »



En 2025, le marché des pompes à chaleur air/eau a évolué « en dents de scie ». Après un démarrage difficile, lié notamment à l’absence de budget en début d’année, l’activité s’est redressée au printemps avant d’entrer dans une phase d’incertitude autour des dispositifs d’aide. Une reprise plus nette s’est finalement dessinée à l’automne.

Malgré ce regain en fin d’exercice, le bilan annuel demeure négatif, avec un recul de 1,8 %, dans la continuité d’un marché déjà en baisse en 2024.



Les pompes à chaleur géothermiques peinent encore à s’imposer. En 2025, le segment affiche un recul de 6,2 %, la petite géothermie enregistrant une baisse plus marquée encore, à 15 %. Selon Uniclima, le marché reste pénalisé par « un manque de foreurs qualifiés et de coûts d’installation élevés ».



Les chiffres relatifs aux pompes à chaleur air/air révèlent un marché orienté à la hausse, de l’ordre de 1 %. L’année 2025 se caractérise surtout par une saisonnalité très marquée, avec un premier semestre en fort recul (-14 %), suivi d’un second semestre particulièrement dynamique (+31 %), porté par les épisodes de canicule de l’été.

Les VMC en retrait



Pour Uniclima, les ventes de ventilation mécanique en 2025 mettent en lumière « un manque de fléchage des aides et des réglementations en faveur de systèmes performants, capables d’adapter les débits aux besoins ou de récupérer l’énergie ».

Dans le logement individuel, la rénovation demeure largement dominée par les VMC simple flux autoréglables et hygroréglables. Ces équipements restent les plus accessibles à l’achat, mais présentent des performances énergétiques limitées à l’usage en raison de débits fixes.

À l’inverse, les ventes de VMC double flux centralisées atteignent un niveau historiquement bas, dans la continuité d’un repli amorcé en 2023. Uniclima explique cette évolution par la baisse de MaPrimeRénov’, le recentrage des soutiens publics sur l’isolation au détriment de la ventilation, ainsi que par la dégradation du pouvoir d’achat et la hausse du coût des travaux.

Selon les chiffres d’Uniclima, en logement collectif et dans le tertiaire, les volumes de systèmes simple flux restent globalement stables par rapport aux deux dernières années. Du côté de la ventilation double flux tertiaire, les ventes enregistrent une légère progression en 2025, soutenues par certains projets neufs et par des opérations de rénovation lourde, notamment dans les secteurs de la santé et de l’enseignement.

Uniclima se réjouit de la SNBC 3 publié en décembre dernier, en particulier des objectifs ambitieux fixés pour la pompe à chaleur, avec l’installation prévue de 8,8 millions d’unités d’ici 2030. « La SNBC 3 fixe un cap nécessaire. Pour le tenir, il faut une approche pragmatique : un mix de solutions, des indicateurs environnementaux robustes, une stratégie industrielle cohérente et des aides stables pour massifier la rénovation », a déclaré Stanislas Lacroix, président d’Uniclima.