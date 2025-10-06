ConnexionS'abonner
La Passion de l'isolation : Unilin Insulation depuis 50 ans

Vidéo
Publié le 06 octobre 2025
Chez Unilin Insulation, nous proposons des solutions d’isolation depuis 50 ans ! Ce documentaire est l’occasion de revenir en images sur ces années qui ont marqué Unilin.

Unilin Insulation, ce sont des solutions innovantes pour chaque application de la maison : toiture en pente, toiture plate, murs, sols. Ainsi que 2 marques : nos panneaux de toiture Usystem et nos plaques isolantes Utherm.

 

Unilin Insulation SAS - Batiweb

Unilin Insulation développe depuis plus de 50 ans des solutions d’isolation pour toute la...

ZAC des Plaines - 86 rue de la Roselière
42450 Sury-le-Comtal
France

Plus d'informations


