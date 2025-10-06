La Passion de l'isolation : Unilin Insulation depuis 50 ans
Unilin Insulation, ce sont des solutions innovantes pour chaque application de la maison : toiture en pente, toiture plate, murs, sols. Ainsi que 2 marques : nos panneaux de toiture Usystem et nos plaques isolantes Utherm.
Unilin inaugure une usine de recyclage de plaques isolantes en PIR
Unilin continue d’innover dans le recyclage de ses isolants. L’industriel annonce avoir désormais la capacité de recycler des isolants en PIR pour les réintégrer dans sa production au sein d’une nouvelle...
Découvrez le Club Unilin en vidéo ! | Unilin Insulation
Qui de mieux que nos clients pour parler du Club Unilin ?
Usystem Roof se pare de fibre de bois : Usystem Roof DS Natural Wool
Découvrez dans cette vidéo la présentation du nouveau produit 100% en fibre de bois. Une solution constructive bio-sourcée qui répond aux exigences de la bio-construction en limitant les émissions de gaz...
DTU 26 - Enduits, liants hydrauliques : le guide complet
DTU 26 : règles clés pour la mise en œuvre des enduits à base de liants hydrauliques sur murs et façades, entre performances techniques et esthétiques.