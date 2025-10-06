Les solutions Unilin pour la toiture en pente : panneaux de toiture Usystem Roof
Les panneaux de toiture Unilin Insulation sont conçus pour la construction mais aussi pour la rénovation de la toiture, en maison individuelle, logement collectif ou ERP, pour isoler la toiture en pente par l'extérieur.
Unilin inaugure une usine de recyclage de plaques isolantes en PIR
Unilin continue d’innover dans le recyclage de ses isolants. L’industriel annonce avoir désormais la capacité de recycler des isolants en PIR pour les réintégrer dans sa production au sein d’une nouvelle...
Découvrez le Club Unilin en vidéo ! | Unilin Insulation
Qui de mieux que nos clients pour parler du Club Unilin ?
Usystem Roof se pare de fibre de bois : Usystem Roof DS Natural Wool
Découvrez dans cette vidéo la présentation du nouveau produit 100% en fibre de bois. Une solution constructive bio-sourcée qui répond aux exigences de la bio-construction en limitant les émissions de gaz...
Mayotte : un décret accélère la reconstruction après le cyclone Chido
Un décret introduit des adaptations temporaires aux normes de construction à Mayotte. L'objectif est d'accélérer la reconstruction après les destructions causées par le cyclone Chido.