PBM, le béton tout simplement

Ce groupe français fondé en 1978 possède neufs sites de production en France et un site en Suisse, et réalise plus de 50 000 escaliers chaque année. Ayant un bureau d’études intégré et un service Recherche &Développement, PBM place l’innovation au cœur de sa stratégie de développement afin de proposer aux clients des produits de haute technicité qui répondent au mieux à leurs attentes. PBM s’engage également en faveur de l’environnement. Soucieux de limiter l’impact environnemental de son activité, le Groupe fait tout son possible pour diminuer les émissions de carbone de ses productions d’escaliers.