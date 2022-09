Nouveauté Schöck Stacon : seuls goujons sous DTA validé par le CSTB, l’assurance d’un traitement optimal, économique et sécurisé des joints de dilatation

Inventeur des rupteurs de ponts thermiques, Schöck a obtenu un premier Avis Technique du CSTB dès 1988 pour son rupteur Schöck Rutherma® (appellation d’origine Isokorb®), en Isolation Thermique par l’Extérieur. Précurseur sur le marché français, Schöck s’avère toujours le seul à disposer d’un ATec en ITE et en zone sismique, qui se double, depuis 1998, d’un Avis Technique Schöck Rutherma® en Isolation Thermique par l’Intérieur. 2018 célèbre ainsi les 30 ans d’ATec en ITE et 20 en ITI des rupteurs Schöck Rutherma® : une véritable performance pour une gamme de solutions qui répond, depuis l’origine, aux exigences structurelles, thermiques, acoustiques et feu des différentes réglementations qui se sont succédées, mais aussi à des labels comme Passivhaus. Cette longévité vaut aujourd’hui à Schöck d’asseoir son logo sur une baseline des plus légitimes, emblématique de son ADN : "porteur de fiabilité".