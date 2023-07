À Annecy, une reconstruction en grande pompe signée Manuelle Gautrand

À Annecy, le magasin des Galeries Lafayette ouvre une nouvelle page avec une restructuration et une extension de taille qui se caractérisera non seulement par son écriture architecturale mais viendra aussi changer la morphologie de la grande surface. Il s’agit d’un projet finement ciselé et réalisé par l’agence Manuelle Gautrand Architecture.

Le programme est dense. Il s’agit de remanier l’existant, engendrer une extension mais aussi créer de petites et moyennes surfaces de commerce sans oublier la réorganisation du parking et l’aménagement paysager. Un travail conséquent qui a nécessité de gros efforts pour aboutir à une réalisation à part entière.

L’édifice où se logent les Galeries Lafayette d’Annecy fait partie des constructions audacieuses datant des années soixante-dix. En effet, établi sur le site de manière complètement indépendante, sans attache contextuelle, l’ensemble faisant partie de la liste des bâtiments remarquables du 20ème siècle, dégage une certaine rigueur qui continue à marquer les esprits. Un double anneau de parking s’élevant sur deux étages, implanté sur pilotis et de forme parfaitement circulaire s’enroule autour du noyau de forme carrée où se logent les Galeries Lafayette.

L’architecte a remarqué qu’il manquait au projet une certaine convivialité pour accueillir les piétons car les divers usagers pouvaient accéder directement de la voiture aux espaces commerciaux. Un manquement parmi d’autres qu’il fallait combler lors de ce remaniement.

@ Luc Boegly

A une architecture remarquable, une enveloppe remarquable. En effet, l’emblème des années soixante-dix, aussi radical et caractéristique avait besoin, selon l’architecte, d’une façade distinctive. C’est pourquoi, le choix a été porté sur un plissage de verre qui fait un joli clin d’œil à celui en béton de fermeture des anneaux dédiés au parking possèdant une structure de façade aérée formée par une multitude d’éléments en béton, préfabriqué cintré, installés verticalement sur le pourtour.

Grâce à cette intervention, un certain dynamisme s’installe sur la façade qui dégage un effet rythmé aux traits élégants. Le choix du verre n’est pas anodin, en effet, il procure à l’ensemble une grande transparence tout en dotant le projet d’une belle grâce. Emboités entre la dalle haute et basse en béton, les éléments de verre créent un impeccable pliage qui oscille entre transparence et translucidité. Soulignons que les cadres des grands panneaux vitrés sont en aluminium anodisé gris. Pour l’architecte, il était primordial d’offrir des façades arrières où le public peut voir les boutiques et leur animation.

@ Luc Boegly

L’intervention répond à deux enjeux, l’un commercial et l’autre environnemental. Le projet vise sur le local mais aussi l’esthétique, et met également l’accent sur les services et intègre les enjeux d’environnement naturel, culturel et social. C’est pour cette raison que l’agence a travaillé avec Citynove pour engendrer un lieu de destination à part entière, « exprimant les nouvelles valeurs du commerce de demain » suivant l’ambition de Citynove. Conserver les qualités patrimoniales du bâti tout en lui donnant une nouvelle jeunesse, consistait entre autres de créer une grande extension. Cette dernière était nécessaire pour mieux répondre aux exigences de la clientèle en réaménageant certains espaces existants et replacer l’ensemble dans son contexte à travers une multitude de boutiques et restaurants qui complètent l’offre des Galeries Lafayette.

Ainsi, il a été convenu de créer cinq dépendances bâties qui se disposent en grappes autour des volumes existants, le long des façades ouest, sud et sud-est mais grâce au grand savoir-faire de l’architecte, ils se fondent impeccablement dans l’ensemble et ne font qu’un avec les volumes historiques.

@ Luc Boegly

Par la préservation de l’existant, l’architecte a opté pour un geste durable. En effet, mis à part une infime partie de surface, il n’y a pas eu de déconstruction. De même, les surfaces perméables sur le site ont été augmentées, les eaux de pluie sont récupérées et réutilisées pour l’arrosage d’une multitude de toitures végétalisées et enfin le travail mené sur la lumière naturelle des espaces intérieurs montrent une grande sensibilité pour le souhait d’avoir un projet respectant l’environnement. De ce fait, la restructuration et l’extension ont pu atteindre le label de haute qualité environnementale BREEAM Excellent.

À Annecy, Manuelle Gautrand a mené un exercice délicat qui a donné naissance à une réalisation édifiante.

Sipane Hoh

Photo de une : @ Luc Boegly