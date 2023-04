Performance énergétique & esthétisme : découvrez la Tuile Solaire Max EDILIANS

Edilians a développé depuis 2002 des solutions photovoltaïques sur-mesure selon la consommation d’énergie, la typologie de logement et le budget de chacun. Elles assurent l’autonomie énergétique des habitants qui peuvent capter leur propre énergie gratuitement grâce au soleil pour la transformer en électricité.



Edilians offre une alternative plus esthétique et performante que les panneaux photovoltaïques en surimposition, en permettant aux particuliers de produire, auto-consommer, stocker et revendre leur propre électricité !



Respectueuses de l’identité des paysages régionaux et de chaque projet architectural, plus discrètes et esthétiques que des panneaux photovoltaïques qui peuvent par ailleurs fragiliser la toiture, les Tuiles Solaires Max s’intègrent parfaitement à toutes les configurations de toiture grâce à une solution sans surépaisseur et garantissent une étanchéité et une isolation parfaites.



Modulable et évolutive, la Tuile Solaire Max rouge Edilians a été spécialement conçue pour allier performance énergétique, évolutivité et facilité de pose : il s’agit de la tuile solaire en intégration la plus sûre du marché avec zéro sinistre depuis sa création en 2002.



Elle jouit par ailleurs d’une durée de vie sans égale en toiture : châssis aluminium imputrescible, résistant à la corrosion, aux UV et aux intempéries, imperméable et recyclable. Universelle, grâce à son châssis unique, elle est compatible avec l'ensemble des produits de couverture du marché (tuile terre cuite, tuile béton et ardoise de tous modèles et tous fabricants). Elle permet aussi un gain de temps et de rentabilité pour les professionnels de la toiture grâce à une pose rapide et simplifiée en plein carré ou à l'égout, grâce aux raccords électriques simplifiés Plug&Play. La pose directe sur liteaux assure une rapidité de mise en œuvre et une étanchéité parfaite avec le reste de la couverture. Enfin, elle offre un avantage esthétique incomparable : avec une intégration parfaite et discrète grâce au coloris rouge, l'identité architecturale de chaque projet est préservée, en accord avec l’identité de chaque paysage régional.

Pour en savoir plus exit_to_app