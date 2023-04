Découvrez nos nouvelles solutions pour le marché de la construction bois !

Isover et Placo® unissent le meilleur de leurs technologies et savoir-faire pour répondre aux besoins et problématiques des acteurs de la construction bois, en proposant de nouvelles solutions en faveur d’un habitat durable.

De nouveaux systèmes pour un mode constructif en plein essor !

Placosol® Isosol

Une solution sèche pour les sols à haute performance acoustique alliant 2 technologies testées et validées par Isover et Placo®.

Les bénéfices de la solution :

Performances acoustiques : un gain de bruit au choc de 19 dB (ΔLnw) sur plancher CLT 140 mm.

Composants 100 % recyclables (laine de verre et plaque de plâtre).

Compatible en rénovation.

Plafond feu sous plancher CLT

Un plafond suspendu reporté sous CLT avec la possibilité d'ajouter un luminaire suspendu ou un plafonnier dont la charge peut atteindre jusqu’à 25 kg. Ce plafond offre également une excellente résistance au feu.

Les bénéfices de la solution :

Résistance au feu REI 60 (y compris protection de la structure CLT).

Performances acoustiques : composé de cavaliers acoustiques dB-F Stil ® F530.

F530. Rapidité de mise en œuvre et réduction des coûts (un seul plafond à installer).

Découvrez plus en détails ces deux nouvelles solutions dans notre guide des solutions pour la construction bois 2023 !

