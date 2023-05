Placer le bois au cœur de la construction de bâtiments tertiaires

Le Centre Hospitalier Universitaire de Rennes est un projet conçu avec CRR Ecritures Architecturales et OTEIS Conseil & Ingénierie et construit par Eiffage Construction en co-traitance avec Savare. Il vise à regrouper sur le site de Pontchaillou ses activités de médecine, chirurgie et d’obstétrique, lui permettant de répondre aux enjeux de soins, de recherche mais aussi d’innovation et de formation. Une opération tertiaire emblématique pour Savare puisqu’elle est représentative de son engagement en faveur de l’écoconstruction.



« Ce bâtiment en R+6, d’une superficie de 6531 m² de plancher est un chantier démonstrateur du savoir-faire de Savare car il associe la maîtrise de la conception en amont, la fabrication et la pose sur chantier ainsi que la performance environnementale » témoigne Francois Vaché le directeur de Savare.

En effet le projet du CHU de Rennes, s’inscrit dans une démarche environnementale ambitieuse en visant la certification BBCA. En accord avec la réglementation environnementale RE2020, l’analyse du cycle de vie du bâtiment montre que l’opération est déjà au niveau des objectifs environnementaux de 2028 avec une performance de 528,66 kg eq CO 2 /m², soit -38% par rapport au seuil réglementaire RE2020. L’opération atteint également les 100 kg/m² de produits Biosourcés grâce à l’emploi massif du bois sous toutes ses formes.



Sur le projet, Savare a étudié et traité 100% du lot bois avec pas moins de 320m3 d’ossature en poteaux et poutres en bois lamellé collé, 6531m² de planchers bois en CLT et 3770 m² de façades à ossatures bois.

Le procédé constructif industriel employé par Savare apporte également une forte valeur ajoutée au projet. Les multiples contrôles qualité effectués en usine pendant les cycles de préfabrication permettent de garantir un niveau de qualité constant sur l’ensemble de la production et de raccourcir considérablement les délais de travaux.



La livraison du CHU de Rennes est estimée à décembre 2023 pour 10 mois de travaux.

Crédits Photos : © CRR Architecture

