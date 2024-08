Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer annonce avoir attribué au groupe de construction Eiffage la construction d’un ensemble tertiaire à Saint-Ouen-sur-Seine.

Eiffage a annoncé ce lundi 26 août avoir remporté un contrat de près de 700 millions d'euros auprès du ministère de l'Intérieur pour bâtir et entretenir « un ensemble tertiaire » à Saint-Ouen-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, indique l'entreprise dans un communiqué.

Pour ce projet, Eiffage Construction, filiale du groupe, s’est associée à l’agence d’architecture Groupe-6 et au bureau d’études Ingérop. Ensemble, ils ont décroché ce marché global sectoriel, couvrant l’intégralité des étapes du projet, depuis la conception architectural jusqu’a la maintenance de l’ensemble immobilier, pour une durée de cinq ans.

Un contrat stratégique pour Eiffage

Ce contrat s’inscrit dans une dynamique stratégique pour Eiffage, qui continue de renforcer sa position sur le marché de la construction en France. Le groupe publiera ses résultats du premier semestre 2024 ce mercredi 28 août, mais il a déjà indiqué que son chiffre d’affaires global avait augmenté de près de 5 % sur les trois premiers mois de l’année.

Cependant, l’activité construction a connu une baisse de 13,6 % entre janvier et mars, atteignant 943 millions d’euros, contre plus d’un milliard d’euros un an auparavant.

Ce nouveau contrat de 700 millions d’euros représente une belle opportunité pour Eiffage, qui va consolider sa présence en Seine-Saint-Denis, un territoire en pleine transformation urbaine.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock