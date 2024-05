Placo® Plume 13 : la plaque allégée multi-application !

Placo® Plume 13 est la nouvelle plaque de plâtre légère conçue pour faciliter le travail des artisans et plaquistes. Elle est jusqu’à 6 kilos plus légère qu’une plaque BA 13 standard.



Elle est destinée aux maisons individuelles et aux parties privatives des logements collectifs.



Placo® Plume 13 contribue à soulager les gestes répétitifs et à rendre le métier de plaquiste plus attractif. Elle est disponible en trois longueurs : 2,5 m, 2,6 m et 3 m.