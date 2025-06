Solution innovante Jet Air Stream pour les grands volumes

Les unités intérieures Jet Air Stream offrent une solution de chauffage et de rafraîchissement facile d’installation et à haute efficacité énergétique, adaptées aux espaces dotés de grands volumes comme les entrepôts, les usines ou encore les gymnases. Ces différents types d’environnements posent souvent un certain nombre de défis en raison de leur grande taille, ce qui requiert un savoir-faire en matière de gestion de température de consigne. Performantes, au design moderne et efficientes énergétiquement, les unités Jet Air Stream affichent d’excellentes performances même dans les environnements les plus exigeants, tout au long de l’année.

Les unités intérieures Jet Air Stream présentent les principales caractéristiques suivantes :

Volume d’air élevé et longue distance de projection : Avec un volume d’air élevé allant jusqu’à 5 000 m³/h et une distance de projection maximale de 30 mètres, les nouvelles unités assurent une diffusion de l’air optimale dans les grands espaces.

: Avec un volume d’air élevé allant jusqu’à 5 000 m³/h et une distance de projection maximale de 30 mètres, les nouvelles unités assurent une diffusion de l’air optimale dans les grands espaces. Buses motorisées auto-dirigées : Les modèles intelligents sont dotés de buses motorisées autodirigées qui préviennent la stratification de l’air et maintiennent une température idéale dans la zone occupée.

: Les modèles intelligents sont dotés de buses motorisées autodirigées qui préviennent la stratification de l’air et maintiennent une température idéale dans la zone occupée. Fonctionnement silencieux et haute performance : À la fois puissantes et silencieuses, ces unités garantissent un confort optimal.

: À la fois puissantes et silencieuses, ces unités garantissent un confort optimal. Installation et raccordement facilités : Les unités sont faciles à installer et prêtes à être raccordées ; un gage de flexibilité pour de nombreuses applications.

Jet Air Stream se décline en trois modèles (intelligent, standard et gainable) et est disponible en deux tailles (140 et 250). Équipées de ventilateurs EC à haut rendement, les unités intérieures offrent des capacités de contrôle avancées avec écran tactile.

La versatilité de ce produit permet également de l’utiliser pour des applications en mode basse température jusqu’à 8°C BH ou encore de faire des fonctionnements en groupe contrôle jusqu’avec 8 unités.