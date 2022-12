Placo® s'invite en cuisine avec les plaques de plâtre HABITO® et PLACOFLAM®

Ayant à cœur de contribuer à créer des intérieurs qui améliorent la qualité de vie et le bien-être au sein du foyer, Placo® développe des plaques de plâtre aux fonctionnalités spécifiques pour répondre aux besoins d’aménagement intérieur de tous les espaces de la maison. Chaque solution apporte ainsi ses atouts et répond aux exigences prioritaires dans l’usage d’une pièce à vivre. Et la cuisine n’échappe pas à la démarche !

Placoflam® BA13 : sécuriser sa famille et son foyer contre la propagation du feu

Four électrique, plaques de cuisson fonctionnant au gaz..., c’est dans la cuisine que 25 % des départs de feu sont déclarés. À poser sur les cloisons, au plafond ou en doublage intérieur sur les ossatures, la plaque de plâtre Placoflam®protège de la propagation du feu jusqu’à 2 heures en parements doubles (A2-s1, d0). Un gage de sérénité ! Sa résistance aux flammes est renforcée par incorporation de vermiculite de fibre de verre. Autre avantage : elle se pose à l’identique d’une plaque de plâtre classique Placoplatre® BA 13. Afin de garantir la résistance au feu de l’ouvrage dans sa globalité, Placo® recommande l’utilisation de ses profilés et vis Placostil®, enduits à joint Placojoint® et Placomix®, et bandes Placoplatre® PP. Placo® conseille également l’installation, en parallèle, d’un détecteur de fumées dans les pièces adjacentes.

Habito® : faciliter et solidifier l’installation des meubles et équipements électroménagers

De plus en plus ouverte sur le salon, la cuisine se pare d’ameublements bas et en hauteur, de murs de cuisson sur-mesure, de vaisseliers, d’appareils électroménagers en pose libre... La plaque de plâtre Habito® est conçue pour recevoir ce type de charges lourdes. Elle supporte ainsi jusqu’à 60 kg avec une cheville à expansion métallique pour vis Ø6 mm*. Cette haute résistance convient par exemple pour la pose de meubles en bois massif, pour les lourdes étagères qui portent plats en fonte, couscoussiers et assiettes, mais aussi pour l’installation d’une hotte d’aspiration en acier ou même d’une chaudière...



La cuisine est aussi synonyme de réunions en famille ou entre amis pour le repas dominical ou un apéritif improvisé. La résistance élevée aux chocs d’Habito®, deux fois supérieure à un mur en parpaing, contribue à allonger sa durée de vie. Un avantage précieux pour une pièce qui vit, où le passage est fréquent, et dans laquelle on peut avoir tendance par exemple à taper les chaises contre les murs pour s’installer pour le dîner.



* Pour plus d’informations concernant les propriétés d’accrochage de la plaque Habito®, se référer à l’Intégrale Placo®.

