Plafond extérieur Knauf Hydroproof® : un nouveau système à l'esthétique sobre et simple à poser

Le plafond extérieur Knauf HydroProof® est un système complet, sous DTA du CSTB. Il est constitué de plaques de plâtre «Super Hydro» Knauf HydroProof® BA 13, vissées sur une ossature métallique traitée contre la corrosion de la gamme Knauf Hydro ou Z275 selon la configuration du chantier.

Les plaques de plâtre Knauf HydroProof® disposent d’un coeur de plâtre à hydrofugation renforcée et d’un parement voile de verre de couleur blanche. D’une largeur de 1,2 m et d’une épaisseur de 12,5 mm, elles sont disponibles en longueurs 2,50, 2,60 et 3 mètres pour s’adapter à toutes les configurations et entraxes de pose. Leurs deux bords amincis facilitent le traitement des joints.



La mise en oeuvre du plafond extérieur Knauf HydroProof® est particulièrement rapide et aisée. Elle se fait en seulement 4 étapes : pose de l’ossature métallique, vissage des plaques, jointoiement et finition, et s’apparente aux applications standards «intérieures» des plafonds non démontables en plaques de plâtre. Sa mise en oeuvre est donc très accessible aux professionnels, notamment aux plaquistes. Pour simplifier son installation, Knauf propose un enduit prêt à l’emploi dévolu, Knauf Proplak HydroProof®, ainsi qu’une bande à joint Knauf HydroProof® assortie. Le système permet de créer des plafonds à l’esthétique sobre, sans joints apparents, et avec des possibilités infinies de finitions peintes.

Avec une mise en oeuvre couverte par un DTA du CSTB n°9/22-1072_V1, le système pour plafonds extérieurs Knauf HydroProof® s’impose tant auprès de la prescription qu’auprès des entreprises applicatrices, comme la garantie de plafonds extérieurs sobres, techniquement durables et simples à poser.

1 - Pose de l'ossature métallique 2 - Vissage des plaques

3 - Jointoiement 4 - Finition

Selon Nicolas Mergenthaler, Chef de Produits Aménagement Intérieur : « Le plafond extérieur Knauf HydroProof®, c’est l’assurance d’une mise en oeuvre réussie dans toutes les conditions grâce aux nombreux accessoires de la gamme Knauf Hydro, et au pré-dimensionnement du système. Des tableaux de synthèse, librement disponibles pour les entreprises dans notre DTA, décrivent en effet les entraxes d’ossatures et les portées de suspentes à respecter selon les spécifications de l’ouvrage. »

