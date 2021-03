Afin de favoriser une approche globale associant confort thermique, développement durable et confort sanitaire, le Cabinet d’architectes Valode et Pistre a choisi d’équiper les bureaux partagés et les grands espaces de la Tour avec cette technologie de plafonds rayonnants réversibles.

Les plafonds chauffants et rafraîchissants de Plafometal sont composés de panneaux acoustiques démontables en métal, activés par la mise en contact de tubes caloporteurs disposés à l’intérieur des bacs. Ceux-ci permettent de répartir de manière homogène la température des panneaux, qui est diffusée par rayonnement aux occupants de la pièce.