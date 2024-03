Plus loin, plus haut, plus fort! 30e anniversaire de fondation de la société DAKO

DAKO, fabricant de fenêtres, portes, volets roulants et portes de garage. Entreprise familiale, la marque DAKO a été fondée en 1994 par deux frères Studzińscy. Aujourd’hui, c’est une entreprise ayant plus de 25 ans d’expérience dans la fabrication de fenêtres et de portes en PVC, bois et en aluminium ainsi que de volets extérieurs et de portes de garage. L’offre complète de l’entreprise comprend des produits de bonne qualité, contrôlés et certifiés. Nous prenons en compte les opinions de nos clients car leur satisfaction est la plus importante pour notre entreprise. Grâce aux réseaux de distribution, nous livrons les produits partout dans le monde.