Poignée de fenêtre Kompakt : design minimaliste sans embase

La poignée de fenêtre Kompakt HOPPE se distingue par son design épuré. Sa fixation n’est plus logée comme à son habitude dans l’embase de la poignée, mais elle est directement visée sur le profil de la fenêtre. Sous-construction invisible pour une fixation durable et un montage simple sur les profils de fenêtres en aluminium, bois, PVC, composite et mixte.