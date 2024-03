Poignées HOPPE avec revêtement antimicrobien SecuSan®

SecuSan® est un revêtement antibactérien et antimicrobien pour les poignées de porte et de fenêtre HOPPE. SecuSan® permet une protection active contre la propagation de germes et de bactéries. Avec SecuSan®, la prolifération d'agents pathogènes sur les poignées est immédiatement stoppée. Des test indépendants ont démontré que SecuSan® réduit la croissance des germes à 99%.