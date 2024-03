Nouvelle machine de taille chez Eiffage Savare !

Savare se dote d’une nouvelle machine de taille et accélère le développement de nouveaux procédés d’assemblage. Cet investissement permet à Savare de s’attaquer à un tout structure et enveloppes du bâtiment. La coupe de très haute précision nous permet de livrer des produits toujours plus performants à nos clients. Passer par Savare c’est choisir des produits de « haute couture » car aucun détail n’est laissé au hasard. Voici la grande force du hors site !