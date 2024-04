Poignées HOPPE ligne Hamburg

Les poignées HOPPE de la ligne Hamburg se caractérisent par des courbes fines et un design harmonieux d’éléments carrés et ronds. Il s'agit d'une des lignes phares de la marque HOPPE. Il s'agit d'un des ligne la plus complète et profonde comprenant des solutions pour toutes les menuiseries : fenêtres, portes-fenêtres, coulissants-levants, portes intérieures et portes à profil ainsi que pour les portes d’entrée.