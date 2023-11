Le produit répond avant tout à l’absence de solution en refoulement dans le cas de portail coulissant.

Avec des surfaces dédiées aux accès et aux parkings privatifs de plus en plus exigus, notamment en ville, le recours aux systèmes de fermetures novateurs tels que le coulissant articulé développé par FYBOLIA s’avère aujourd’hui incontournable.

Le portail coulissant articulé Turn Slider est dimensionné et fabriqué sur mesure aux dimensions relevées sur chantier. Son installation et sa mise en service est aussi rapide que dans le cas d’un portail coulissant classique.

Les conditions préalables sont celles d’un coulissant classique (seuil de niveau) avec une largeur Maxi. de 4500mm.

Entièrement fabriqué dans le Morbihan sous le label « Produit en Bretagne », le système limite son impact environnemental. De plus, la quasi-totalité du produit est en aluminium, un matériau entièrement recyclable.

Composée de vantaux articulés refoulant en angle, cette solution permet d’envisager un portail coulissant là où le dégagement d’un portail coulissant classique serait entravé par la présence d’un obstacle (maçonnerie en retour, limite de propriété …).

Les modèles pleins de la gamme FYBOLIA Classique avec une forme supérieure droite sont éligibles au système en version manuelle ou motorisée. Le guidage est assuré soit par une pièce de guidage fixée sur pilier soit par la colonne motorisée Eclipse.

Le portail se décline en 21 coloris standards de classe 2 avec un cortège de coloris hors standard en option.

Le « Turn » est également éligible aux options Design et décors de la collection Empreinte.

Le produit est destiné aux propriétaires de pavillon et au grand public pour la fermeture manuelle ou automatique des entrées de propriétés.

Le portail articulé est livré « clé en main » près à poser avec notice et accessoires. Son installation et sa mise en service seront assurées par les installateurs professionnels du réseau.

FYBOLIA prévoit la commercialisation de son portail articulé au printemps 2024.

