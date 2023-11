RE2020, une nouvelle étude de cas pour franchir les seuils 2025

Cette étude se base sur un bâtiment de logements collectifs, constitué de 5 étages (R+4) comprenant 44 logements et 2 niveaux de sous-sols, construit selon la RE2020 avec un voile béton, une isolation par l’intérieur et un toit terrasse sous étanchéité. Ce bâtiment est projeté aux nouveaux seuils 2025 à l’aide de solutions plus sobres dans le but de réduire les émissions de carbone, réduire l’empreinte énergétique tout en maîtrisant les coûts.

3 optimisations avec des solutions Knauf :

Les cloisons de séparation L’isolation des planchers La démonstration de la quasi-neutralité de l’isolation par l’intérieur et de l’isolation de la toiture-terrasse

Les cloisons de séparatives

La solution ?

Initialement, les murs de refends sont en béton. Pour répondre aux nouveaux seuils 2025, des cloisons séparatives Knauf Métal Acoustique qui possèdent des propriétés en termes de sécurité incendie, d’acoustique et de résistance aux chocs ont été mises en œuvre.

Le gain ?

L’impact carbone des murs est divisé par 4 avec un indice de réchauffement climatique de 21 kg CO 2 /m2 et un gain de 18 m2 en surface habitable.

Un gain thermique : Les déperditions linéiques sont divisées par 4.

Les sous-faces de dalles

La solution ?

À l’origine, une dalle et un isolant polyuréthane sous chape sont mis en œuvre. Pour l’optimisation, la solution Knauf Fibratyroc + Phonik est mise en œuvre en sous-face de dalles des parkings permettant d’éviter la pose de l’isolant sous-chape.

Le gain ?

Un gain carbone : Une réduction de 2 cm de la dalle béton qui permet un gain de 8,7 kg CO 2 /m2.

Un gain thermique : Une amélioration des performances thermiques grâce au lambda du PSE de 0,031W/(m.K)

La démonstration de la quasi-neutralité de l’isolation par l’intérieur et de l’isolation de la toiture-terrasse

Isolation par l’intérieur : La solution Knauf Polyplac Phonik C retenue dans le projet initial associée à la cloison séparative Knauf Métal Acoustique est conservée dans la variante 2025.

Isolation de la toiture-terrasse : La solution Knauf Thane ET SE mise en œuvre initialement est maintenue, elle n’a que peu d’impact sur le franchissement des seuils 2025.

Pour en savoir plus exit_to_app