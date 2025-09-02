Réception de commande : les bons réflexes à adopter
Pour vous accompagner lors de la réception de vos commandes, nous mettons à votre disposition un livret complet dédié à cette étape clé. Il vous guidera pas à pas, de la rédaction du bon de commande jusqu’à la gestion d’un éventuel litige.
Au programme :
- De sa rédaction à la livraison de la commande : l’importance du bon de commande
- Les bons réflexes à adopter lors de la livraison (contrôle visuel, conformité, arrimage…)
- Qui est responsable du déchargement de la livraison ?
- Comment gérer un litige lorsqu’il survient ?
En appliquant les bonnes pratiques, vous sécurisez la réception de vos marchandises et réduisez considérablement les risques de litige.
