Réception de commande : les bons réflexes à adopter

Communiqué
Publié le 02 septembre 2025
Réception de blocs-portes : une étape clé pour assurer qualité, conformité et respect des délais. Nos conseils pour une livraison réussie de vos travaux.
Pour vous accompagner lors de la réception de vos commandes, nous mettons à votre disposition un livret complet dédié à cette étape clé. Il vous guidera pas à pas, de la rédaction du bon de commande jusqu’à la gestion d’un éventuel litige.

Au programme :

  • De sa rédaction à la livraison de la commande : l’importance du bon de commande
  • Les bons réflexes à adopter lors de la livraison (contrôle visuel, conformité, arrimage…)
  • Qui est responsable du déchargement de la livraison ?
  • Comment gérer un litige lorsqu’il survient ? 

En appliquant les bonnes pratiques, vous sécurisez la réception de vos marchandises et réduisez considérablement les risques de litige. 

 

Pour en savoir plus exit_to_app

