VivAir Multi : la solution multisplit adaptable à vos besoins
Publié le 19 novembre 2025
→ Une connectivité de série.
→ Une installation simple et rapide.
→ Une efficacité et des performances élevées.
→ Idéale pour la rénovation et les nouvelles installations de climatisation dans l’habitat existant et ce éligible aux aides financières en vigueur.
