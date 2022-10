PRB propose deux mortiers de scellement de tampon de voierie : le PRB SCEL VOIRIE & le PRB SCEL VOIRIE EXPRESS Communiqué | 24.10.22

Entreprise générale du bâtiment, PRB propose des produits de référence dans le bâtiment et apporte aux professionnels de ce domaine des solutions et produits adaptés à leurs besoins. Ainsi, pour répondre aux différentes contraintes auxquelles peuvent être soumises les zones de scellement d’éléments de voirie, PRB propose deux produits : le PRB SCEL VOIRIE et PRB SCEL VOIRIE EXPRESS. Résistants au gel et imperméables à l’eau, ces mortiers techniques permettent une remise en circulation rapide, voir très rapide pour le PRB SCEL VOIRIE EXPRESS, selon la température au moment des travaux et se distinguent par leurs qualités d’adhérence et de résistance.