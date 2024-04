PRÉGYPLAC standard BA13 : lumière sur un produit utile et durable

En tant qu’acteur industriel responsable, Siniat s’est engagé depuis de nombreuses années dans une démarche globale et proactive pour une construction durable. Cette approche se traduit par la mise en place d’actions concrètes pour améliorer chaque étape du cycle de vie du produit. La plaque de plâtre PRÉGYPLAC BA13 s’inscrit parfaitement dans cette stratégie visant à proposer des solutions respectueuses de toutes, de tous et de l’environnement.

PRÉGYPLAC BA13, un produit utile et durable fabriqué avec du recyclé

Engagé dans une démarche d’économie circulaire, Siniat dispose d’une politique forte de gestion des déchets et de recyclage. Ainsi, toutes les plaques de plâtre PRÉGYPLAC BA13, toutes usines confondues, sont désormais fabriquées avec 15 % de matières recyclées. Ces 15% de recyclé sont issus des déchets des consommateurs, Siniat ne comptabilisant pas les chutes internes dont la totalité est réutilisée dans la fabrication.

PRÉGYPLAC BA13, un produit utile et durable composé d’un matériau d’origine naturelle et locale

La plaque de plâtre PREGYPLAC BA13 est composée à 95% de produits d’origine minérale et naturelle. Le gypse est extrait dans l’une des carrières françaises de la marque. Pour que l’extraction soit la plus responsable et la plus durable possible, Siniat exploite uniquement la quantité nécessaire, réduit le transport en s’approvisionnant au plus près, revégétalise et réhabilite chaque site pour préserver la biodiversité.

PRÉGYPLAC BA13, un produit utile et durable fabriqué à proximité des chantiers

Conçue, fabriquée et conditionnée en France, la PRÉGYPLAC BA13 se déplace très peu. En effet, Siniat dispose de 4 usines implantées sur tout le territoire, à proximité des grandes métropoles, qui livrent dans un périmètre de 200 km en moyenne. Cet excellent maillage territorial permet d’optimiser le bilan carbone transport.

PRÉGYPLAC BA13, pas besoin de choisir entre l’environnement et le prix

Pour les professionnels, installateurs ou distributeurs, nul besoin de changer ses habitudes et de se soucier d’utiliser des produits durables et responsables.

La plaque PRÉGYPLAC BA13 garde le même code, le même prix et les mêmes performances. Siniat ne bouleverse pas les comportements d’achat et a ainsi un impact positif et massif, réel et immédiat, sur l’environnement.

Utiliser la PRÉGYPLAC BA13, c’est agir sur l’impact carbone

La PRÉGYPLAC BA 13 est la plaque de plâtre la plus utilisée sur les chantiers Siniat en France. Siniat s’engage donc à rendre responsable et durable ce produit utilisé par tous les artisans, sans bouleverser leurs habitudes. C’est un produit en parfaite adéquation avec les nombreux défis que doit aujourd’hui relever le secteur de la construction. Travailler à toujours améliorer le standard pour un impact carbone réduit, c’est un engagement signé Siniat.

Du standard utile et durable, c’est normal et c’est signé Siniat

Pour Siniat, un produit utile et durable est conçu pour faciliter le quotidien des professionnels et s’inscrit dans une construction durable grâce à un impact environnemental réduit tout au long de son cycle de vie.

Choisir les produits utiles et durables Siniat, c’est agir de manière responsable sans avoir à se soucier d’utiliser des produits à impact carbone réduit. Utiliser les produits utiles et durables Siniat, c’est contribuer à la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, à la réduction des émissions de CO 2 , des consommations d’eau et de la production des déchets.

