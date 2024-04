Alkern lance sa gamme Re-Source®, des produits responsables utilisant des matériaux recyclés

" La gamme Re-source qui vise à soutenir le développement au cœur même des territoires des nouvelles filières de ressources locales, issues de l’économie circulaire, dépasse le modèle économique actuel linéaire et propose une véritable réponse aux enjeux environnementaux. En utilisant les matériaux recyclés dans ses formulations, comme le fait le site Alkern Become à Saint-Georges sur Eure, le groupe contribue à préserver les milieux naturels et leurs ressources, tout en dynamisant et soutenant une économie circulaire nécessaire. " Et de conclure : " Utiliser de nouvelles ressources issues de l’économie circulaire pourra contribuer à atteindre l’objectif de 90 % de valorisation des déchets béton et placerait à nouveau la filière minérale comme l’une des plus vertueuses en matière de recyclage des produits en fin de vie. "