Le blanc est la nouvelle couleur de la durabilité

Répondant à la demande d'une plus grande durabilité dans les matériaux clés pour l’architecture et le design, LX Hausys est fier d'annoncer que HIMACS a obtenu la certification SCS de contenu recyclé pour ses couleurs emblématiques White : Alpine White et Alpine White Ultra-Thermoforming.

Créant un important précédent, HIMACS est également le premier Solid Surface à obtenir la certification SCS pour une formulation avancée de couleur, avec sa collection Intense Ultra dans les teintes Intense Ultra Black, Intense Ultra Dark Grey, Intense Ultra Grey et Intense Ultra Light Grey.

De plus, une sélection appréciable de couleurs supplémentaires dans la gamme HIMACS contiennent désormais du contenu recyclé avant consommation dans plusieurs collections.

Conçue et produite par LX Hausys, HIMACS solid surface offre aux architectes, aux concepteurs, aux fabricants et aux consommateurs la flexibilité nécessaire pour créer leur propre vision, que ce soit par des courbes thermoformées, des conceptions translucides ou une vaste gamme d'options de couleurs. Désormais, la caractéristique clé de la durabilité peut être ajoutée à ces avantages pour ceux qui souhaitent des designs blancs ou colorés dans leurs projets.

Le blanc qui fait la différence

Alpine White et Alpine White Ultra-Thermoforming de HIMACS font tous deux partie de la gamme Solids et sont maintenant certifiés SCS pour un choix vraiment durable que ce soit pour des projets intérieur ou extérieur.

Durable et non poreux, il convient parfaitement aux cuisines et aux salles de bains, où il permet de créer des surfaces de travail et des crédences, des îlots, des revêtements muraux, des murs et des sols de douche élégants et sans joints, ainsi qu'aux commerces de détail, à la santé et à l'hôtellerie pour les murs, les sols, les vitrines, les présentoirs, les zones d'accueil et les bureaux. Il peut également être appliqué pour des projets extérieurs.

HIMACS Alpine White Ultra-Thermoforming est particulièrement adapté pour créer des courbes ergonomiques qui attirent le regard, ainsi que des façades extérieures spectaculaires qui peuvent incorporer un fraisage en relief avec des signalétiques, des logos d'entreprise et des effets de lumière. Les deux couleurs sont désormais fabriquées avec 8 % de contenu recyclé certifié SCS.

Des couleurs intenses

HIMACS est également fière d'annoncer qu'elle est la première Solid Surface à recevoir la certification SCS pour une formule avancée. Sa gamme Intense Ultra, aux couleurs profondément saturées, déclinées en noir, gris foncé, gris et gris clair contient 8 % de contenu recyclé certifié SCS.

Cette nouvelle collection associe la technologie Intense Colour à l'Ultra-Thermoforming pour offrir le meilleur des deux mondes. Ouvrant de nouvelles possibilités incroyables pour la conception des surfaces, cette nouvelle formulation de matériau offre une remarquable performance - les couleurs sombres deviennent plus intenses, plus foncées et plus résistantes avec des rayures moins visibles, tandis que la cohérence de la couleur pendant et après la fabrication maintient la couleur sombre et intense lorsqu'elle est travaillée, produisant moins de poussière et laissant moins de traces lors du ponçage sur les surfaces et les arêtes.

Les autres couleurs HIMACS qui ont reçu la certification SCS sont Arctic Granite, Lunar Sand et White Quartz, qui contiennent jusqu'à 10 % de contenu recyclé certifié SCS.

Une multitude de choix

De plus, le Aurora Grey de la collection Aurora & Marmo est maintenant certifié comme contenant 6 % de contenu recyclé certifié SCS.

Ice Queen et Shadow Queen de la gamme Lucia, conçus par Marcel Wanders, ainsi que Gravilla Snow sont également certifiés SCS avec jusqu'à 8 % de contenu recyclé certifié SCS. Ces Solid Surfaces durables associent des couleurs contemporaines à un design respectueux de l'environnement.

« Le développement durable est un voyage durable avec un objectif. Chaque étape est franchie en gardant à l'esprit le monde de demain », déclare MC Chun, directeur général de LX Hausys pour l'Europe. « LX Hausys soutient depuis 2015 des activités d'amélioration visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les coûts énergétiques et la consommation d'énergie, et nous sommes déterminés à travailler constamment à une offre de produits plus respectueux de l'environnement. »

Le certificat SCS s'applique aux couleurs mentionnées ci-dessus, dans les dimensions standard 12x760x3680 mm.

Disponible dès maintenant : Intense Ultra Black, Intense Ultra Grey, Intense Ultra Dark Grey, Aurora Grey, Alpine White, Shadow Queen, Lunar Sand, Ice Queen.

Disponible en janvier 2025 : Alpine White Ultra Thermoforming, Intense Ultra Light Grey, Arctic Granite, White Quartz, Gravilla Snow.