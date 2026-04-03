Le printemps commence sur le toit-terrasse avec LAMILUX Flat Roof Access Hatch

Design et confort en harmonie : l’accès au toit-terrasse

Avec l’arrivée des beaux jours, nombreux sont ceux qui aspirent à profiter de l’air frais, du soleil et d’un espace extérieur – idéalement directement chez eux. Dans les environnements urbains denses, ce besoin est pourtant difficile à satisfaire : balcons exigus, espaces verts limités et lieux publics peu propices à l’intimité. Les espaces extérieurs privés deviennent ainsi de véritables refuges, synonymes de calme et de qualité de vie. Dans ce contexte, les toits-terrasses prennent une importance croissante. Ils offrent un espace supplémentaire au-dessus de la ville et prolongent l’habitat vers l’extérieur, à l’écart de l’agitation urbaine tout en restant en plein cœur de celle-ci. Pour en profiter pleinement, un accès bien pensé est essentiel. C’est précisément là qu’interviennent les LAMILUX Flat Roof Access Hatches : ils allient fonctionnalité et design élégant pour créer un passage confortable et baigné de lumière vers le toit-terrasse, aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.

Des solutions adaptées à chaque besoin

Avec sa gamme Comfort, LAMILUX propose différentes variantes pour répondre aux exigences spécifiques :

Le Comfort Swing se distingue par son ouverture latérale, offrant un large passage tout en préservant l’espace sur le toit. Aucun dégagement supplémentaire n’est nécessaire pour l’ouverture. Environ 25 secondes suffisent pour atteindre une ouverture de 84°, permettant également une ventilation naturelle. Avec une surface de 3 à 3,5 m², il combine compacité et confort d’utilisation.

Le Comfort Square séduit par son design symétrique et son format carré. Il s’intègre harmonieusement aux architectures contemporaines de toitures plates et permet un accès confortable, que ce soit via un escalier en colimaçon ou à paliers. Sa surface vitrée d’environ 4 m² apporte une luminosité généreuse aux espaces intérieurs.

Le Comfort Solo propose une ouverture horizontale : la surface vitrée coulisse sur le côté, libérant entièrement le passage. Avec environ 4,2 m², ce modèle offre un maximum de lumière naturelle et de liberté de mouvement. Son inclinaison accentuée favorise également l’évacuation optimale de l’eau et des saletés.

Tous les modèles se distinguent par d’excellentes performances thermiques, des systèmes d’évacuation intégrés et une fabrication de haute qualité. Leur design a également été récompensé par des distinctions telles que le Red Dot Award et le German Design Award.

Un atout pour l’urbanisme moderne

La combinaison de solutions pour toitures plates, d’apport de lumière naturelle et d’accès intelligent illustre comment des produits bien conçus peuvent améliorer la qualité de vie en ville. Les LAMILUX Flat Roof Access Hatches s’adressent ainsi aussi bien aux particuliers qu’aux architectes, promoteurs et collectivités souhaitant concevoir des espaces de vie modernes et durables.

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