Développement Durable : Xella renforce son engagement bas carbone
Décarbonation : Xella accélère la réduction de son empreinte carbone
Engagé dans l’initiative Science Based Targets (SBTi), Xella a déjà atteint près de 40 % de ses objectifs de décarbonation d’ici 2030 (base 2021).
→ Résultats 2025
- -8 % d’émissions de CO₂ (Scopes 1 et 2)
- -4,7 % d’émissions de CO₂ (Scope 3)
Ces performances reposent sur :
- l’amélioration de l’efficacité énergétique des sites industriels
- l’utilisation d’énergies renouvelables
- l’optimisation des procédés de fabrication
- la réduction de l’impact carbone des matières premières (moins de chaux et de ciment)
- une logistique plus performante
→ Objectifs 2030
- -42 % d’émissions Scopes 1 et 2
- -25 % d’émissions Scope 3 (achats)
Économie circulaire : vers le zéro déchet de production
Xella intensifie sa transition vers une économie circulaire dans le bâtiment, avec un objectif clair : zéro mise en décharge des déchets de production d’ici 2030.
→ Résultats clés
- -90 % de déchets de production (BCA et CSU) envoyés en décharge
→ Actions mises en œuvre
- installation de concasseurs dans les usines
- recyclage et réintégration des résidus dans les process
- développement de partenariats avec des acteurs du recyclage
- utilisation de matières premières secondaires issues de la déconstruction
- optimisation des formulations produits
Objectif : développer des matériaux de construction recyclables et à faible empreinte carbone.
Sécurité au travail : une priorité industrielle
Avec son programme « safe work. safe life. », Xella renforce sa politique de prévention des risques professionnels sur ses 52 sites en Europe.
→ Résultats 2025
- -18 % d’accidents du travail avec arrêt
- 5,3 millions d’euros investis dans la sécurité
Ces résultats s’appuient sur :
- des améliorations techniques
- des formations sécurité renforcées
- une culture d’entreprise orientée prévention
Ressources humaines : former aux compétences de demain
Xella investit dans le capital humain pour accompagner la transformation du secteur de la construction.
→ Chiffres clés
- 1,9 million d’euros investis en formation
- 21 heures de formation par salarié en moyenne
→ Les priorités
- développement des compétences numériques et liées à l’IA
- promotion de la diversité et de l’inclusion
- attractivité des métiers du bâtiment
Gouvernance ESG : une stratégie intégrée et mesurable
Xella renforce l’intégration des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans sa stratégie globale.
- Rémunération des dirigeants indexée sur les objectifs climatiques
- Indicateurs ESG intégrés dans la structure de financement
- Pilotage centralisé de la stratégie durable depuis 2022
Reconnaissance externe
En 2025, Xella obtient la médaille d’argent EcoVadis, avec une note de 70/100 (vs 57/100 en 2024).
Le groupe se classe ainsi :
- dans le Top 10 % des fabricants d’articles en béton
- dans le Top 15 % de son secteur
- dans le Top 23 % tous secteurs confondus
Une stratégie durable au cœur du modèle Xella
Comme le souligne Cécile Fages, Directrice du Développement Durable : « La durabilité chez Xella est désormais intégrée au pilotage quotidien de l’entreprise. Nos progrès reposent sur des actions concrètes, une gouvernance solide et l’engagement de l’ensemble de notre chaîne de valeur. »
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