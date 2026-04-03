Développement Durable : Xella renforce son engagement bas carbone

Décarbonation : Xella accélère la réduction de son empreinte carbone

Engagé dans l’initiative Science Based Targets (SBTi), Xella a déjà atteint près de 40 % de ses objectifs de décarbonation d’ici 2030 (base 2021).

→ Résultats 2025

-8 % d’émissions de CO₂ (Scopes 1 et 2)

-4,7 % d’émissions de CO₂ (Scope 3)

Ces performances reposent sur :

l’amélioration de l’efficacité énergétique des sites industriels

l’utilisation d’énergies renouvelables

l’optimisation des procédés de fabrication

la réduction de l’impact carbone des matières premières (moins de chaux et de ciment)

une logistique plus performante

→ Objectifs 2030

-42 % d’émissions Scopes 1 et 2

-25 % d’émissions Scope 3 (achats)

Économie circulaire : vers le zéro déchet de production

Xella intensifie sa transition vers une économie circulaire dans le bâtiment, avec un objectif clair : zéro mise en décharge des déchets de production d’ici 2030.

→ Résultats clés

-90 % de déchets de production (BCA et CSU) envoyés en décharge

→ Actions mises en œuvre

installation de concasseurs dans les usines

recyclage et réintégration des résidus dans les process

développement de partenariats avec des acteurs du recyclage

utilisation de matières premières secondaires issues de la déconstruction

optimisation des formulations produits

Objectif : développer des matériaux de construction recyclables et à faible empreinte carbone.

Sécurité au travail : une priorité industrielle

Avec son programme « safe work. safe life. », Xella renforce sa politique de prévention des risques professionnels sur ses 52 sites en Europe.

→ Résultats 2025

-18 % d’accidents du travail avec arrêt

5,3 millions d’euros investis dans la sécurité

Ces résultats s’appuient sur :

des améliorations techniques

des formations sécurité renforcées

une culture d’entreprise orientée prévention

Ressources humaines : former aux compétences de demain

Xella investit dans le capital humain pour accompagner la transformation du secteur de la construction.

→ Chiffres clés

1,9 million d’euros investis en formation

21 heures de formation par salarié en moyenne

→ Les priorités

développement des compétences numériques et liées à l’IA

promotion de la diversité et de l’inclusion

attractivité des métiers du bâtiment

Gouvernance ESG : une stratégie intégrée et mesurable

Xella renforce l’intégration des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans sa stratégie globale.

Rémunération des dirigeants indexée sur les objectifs climatiques

Indicateurs ESG intégrés dans la structure de financement

Pilotage centralisé de la stratégie durable depuis 2022

Reconnaissance externe

En 2025, Xella obtient la médaille d’argent EcoVadis, avec une note de 70/100 (vs 57/100 en 2024).

Le groupe se classe ainsi :

dans le Top 10 % des fabricants d’articles en béton

dans le Top 15 % de son secteur

dans le Top 23 % tous secteurs confondus

Une stratégie durable au cœur du modèle Xella

Comme le souligne Cécile Fages, Directrice du Développement Durable : « La durabilité chez Xella est désormais intégrée au pilotage quotidien de l’entreprise. Nos progrès reposent sur des actions concrètes, une gouvernance solide et l’engagement de l’ensemble de notre chaîne de valeur. »

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