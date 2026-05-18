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Echo Naturals, la nouvelle collection de façades HPL révélée par Trespa

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Nouveaux produits du BTP
Publié le 18 mai 2026 à 14h50, mis à jour le 18 mai 2026 à 17h15, par Raphaël Barrou
Trespa lance Echo Naturals, une collection de façades minérales durables en HPL haute performance, composée à 58 % de fibres de bois naturel. Les panneaux, disponibles en six décors et deux finitions, résistent aux UV et aux intempéries.
©Trespa - Batiweb
©Trespa

La marque Trespa lance Echo Naturals, sa collection de façades minérales durables en HPL haute performance. Le spécialiste des panneaux stratifiés pour revêtements extérieurs et façades décoratives compte ainsi répondre aux besoins architecturaux les plus exigeants. 

Les panneaux, construits à Weert, aux Pays-Bas, doivent, selon l'entreprise, proposer « une lecture moderne de la pierre, du béton et du travertin ». La collection est déclinée dans six décors : Storm concrete, Mineral concrete, Travertin tivoli, Travertin bianco, Pearl stone et Lava stone, chacun disponible en deux finitions : matt et matt-rock. 

Des panneaux HPL composés à 58 % de fibres de bois naturel

 

La palette chromatique, entre blanc, gris, beige, permet au produit de s'intégrer « dans les projets contemporains ». Trespa affirme par ailleurs que ses panneaux sont conçus pour résister aux UV et aux intempéries, grâce à la technologie exclusive EBC (Electron Beam Curing). Les panneaux sont intégrables dans des systèmes de façades ventilées. 

Ils sont composés de 58 % de fibres de bois naturel, « ce qui contribue au stockage du carbone », explique la marque. La collection Echo Naturals, toujours selon Trespa, permet de travailler le calepinage, les découpes sur mesure et les combinaisons de textures pour créer des façades singulières. 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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