Carme Pigem : la force tranquille de l’architecture méditerranéenne

Architecture
Par Batiweb Rédaction
Publié le 13 octobre 2025
Mis à jour le 10 octobre 2025 à 16h42
Carme Pigem, cofondatrice de RCR Arquitectes, incarne une architecture méditerranéenne, poétique et enracinée dans la lumière du lieu.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Nous voulons que nos bâtiments s’évaporent dans la lumière et les ombres du lieu.

Une trajectoire discrète mais magistrale

Née à Olot, en Catalogne, Carme Pigem fonde      en 1988 avec Rafael Aranda et Ramon Vilalta. L’agence travaille depuis un petit village, sans jamais céder aux sirènes des grandes métropoles.

En 2017, le trio remporte le Prix Pritzker, salué pour une architecture à la fois modeste et puissante, enracinée dans le paysage, les matériaux et l’émotion.

Une approche : architecture-paysage, architecture-matière

Chez RCR, l’architecture ne s’impose pas — elle se dissout.

  • Et si une école pouvait ressembler à une forêt ?
  • Et si un musée était une ombre dans la pierre ?
  • Et si les matériaux racontaient la géologie du lieu ?

Leur style repose sur l’usage du verre, de l’acier, de l’eau, du bois, du silence, pour créer des espaces à forte intensité sensorielle.

5 projets qui incarnent sa vision

Les Cols Pavilion (2003, Olot)
Pavillons transparents en verre et acier au cœur d’un potager catalan.
Minimalisme absolu, expérience immersive dans le paysage.

Bibliothèque Sant Antoni-Joan Oliver (2007, Barcelone)
Structure en acier perforé, dialogue entre ombre et lumière.
Monumentalité douce, intégration urbaine.

Musée Soulages (2014, Rodez)
Boîtes d’acier Corten inspirées des œuvres de Pierre Soulages.
Architecture picturale, intense et sobre.

La Vila (Olot)
Centre culturel, passerelles suspendues, nature mise en scène.
Transition fluide entre intérieur et extérieur.

Hôtel Landscape (Les Basses, Espagne)
Projet d’hospitalité en lien avec la terre, le vent, la lumière.
Architecture contemplative et durable.

Une présence discrète, un impact immense

Carme Pigem ne donne pas dans la démonstration. Elle enseigne, expose, construit au rythme de la matière.
Elle inspire une génération d’architectes sensibles à l’ancrage, la lumière, la justesse, dans un monde saturé de gestes spectaculaires.

Une écologie incarnée

  • Matériaux locaux (acier, bois, pierre, verre)
  • Faible impact visuel
  • Gestion passive de la lumière et du climat
  • Relation forte au paysage

L’écologie chez RCR est poétique, silencieuse et profondément méditerranéenne.

3 choses à retenir

  • Carme Pigem conçoit des bâtiments comme des fragments de territoire.
  • Elle privilégie la matière, la lumière, le silence.
  • Elle incarne une architecture méditative, exigeante et parfaitement contemporaine.

 

Par Camille Decambu

