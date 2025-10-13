Carme Pigem : la force tranquille de l’architecture méditerranéenne
Mis à jour le 10 octobre 2025 à 16h42
“Nous voulons que nos bâtiments s’évaporent dans la lumière et les ombres du lieu.”
Une trajectoire discrète mais magistrale
Née à Olot, en Catalogne, Carme Pigem fonde en 1988 avec Rafael Aranda et Ramon Vilalta. L’agence travaille depuis un petit village, sans jamais céder aux sirènes des grandes métropoles.
En 2017, le trio remporte le Prix Pritzker, salué pour une architecture à la fois modeste et puissante, enracinée dans le paysage, les matériaux et l’émotion.
Une approche : architecture-paysage, architecture-matière
Chez RCR, l’architecture ne s’impose pas — elle se dissout.
- Et si une école pouvait ressembler à une forêt ?
- Et si un musée était une ombre dans la pierre ?
- Et si les matériaux racontaient la géologie du lieu ?
Leur style repose sur l’usage du verre, de l’acier, de l’eau, du bois, du silence, pour créer des espaces à forte intensité sensorielle.
5 projets qui incarnent sa vision
Les Cols Pavilion (2003, Olot)
Pavillons transparents en verre et acier au cœur d’un potager catalan.
Minimalisme absolu, expérience immersive dans le paysage.
Bibliothèque Sant Antoni-Joan Oliver (2007, Barcelone)
Structure en acier perforé, dialogue entre ombre et lumière.
Monumentalité douce, intégration urbaine.
Musée Soulages (2014, Rodez)
Boîtes d’acier Corten inspirées des œuvres de Pierre Soulages.
Architecture picturale, intense et sobre.
La Vila (Olot)
Centre culturel, passerelles suspendues, nature mise en scène.
Transition fluide entre intérieur et extérieur.
Hôtel Landscape (Les Basses, Espagne)
Projet d’hospitalité en lien avec la terre, le vent, la lumière.
Architecture contemplative et durable.
Une présence discrète, un impact immense
Carme Pigem ne donne pas dans la démonstration. Elle enseigne, expose, construit au rythme de la matière.
Elle inspire une génération d’architectes sensibles à l’ancrage, la lumière, la justesse, dans un monde saturé de gestes spectaculaires.
Une écologie incarnée
- Matériaux locaux (acier, bois, pierre, verre)
- Faible impact visuel
- Gestion passive de la lumière et du climat
- Relation forte au paysage
L’écologie chez RCR est poétique, silencieuse et profondément méditerranéenne.
3 choses à retenir
- Carme Pigem conçoit des bâtiments comme des fragments de territoire.
- Elle privilégie la matière, la lumière, le silence.
- Elle incarne une architecture méditative, exigeante et parfaitement contemporaine.
Par Camille Decambu
Mort de Kongjian Yu, pionnier des « villes éponges », dans un crash au Brésil
Mort de Kongjian Yu, père des « villes éponges »
Le Groupe PIGEON invente la construction géosourcée avec HYLGÉO
HYLGÉO, créée par le Groupe PIGEON, valorise les ressources géosourcées locales pour construire durablement et réduire l’empreinte carbone du bâtiment.
La membrane RENOLIT ALKORPLAN Bright transforme le centre commercial Auchan de Bordeaux : vers une architecture durable et une efficacité...
La membrane de pointe RENOLIT ALKORPLAN Bright sur le centre commercial Auchan de Bordeaux est un modèle en matière de toiture durable et énergétiquement efficace. Cette solution particulièrement légère...
Wood Up : à Paris, une tour en bois de 50 mètres bouscule les codes de la construction
Wood Up, tour en bois de 50 m à Paris, incarne l’innovation bas carbone avec du hêtre français et des matériaux biosourcés.