Le ministère de la Culture a désigné le groupement formé par STUDIOS Architecture Paris, Selldorf Architects et BASE Landscape Architecture pour piloter le réaménagement du Louvre. Le projet prévoit notamment une nouvelle salle dédiée à La Joconde, de nouveaux accès par la Grande Colonnade et une meilleure gestion des flux de visiteurs.

Le ministère de la Culture a annoncé lundi 18 mai l'attribution du chantier de réaménagement du musée du Louvre à un groupement composé de deux agences d'architectes ainsi qu'une agence de paysagistes et urbanistes. Ce vaste projet prévoit notamment la création d'une nouvelle salle dédiée à La Joconde.

C'est le projet soumis par STUDIOS Architecture Paris et Selldorf Architects qui a emporté le concours international d’architecture du Louvre. Le ministère a justifié ce choix dans un communiqué : « Le projet soumis par STUDIOS Architecture Paris et Selldorf Architects a été retenu pour la qualité de sa proposition architecturale et de son insertion patrimoniale, urbaine et paysagère, intégrant pleinement les enjeux de qualité d'accueil des publics, clarté des cheminements, sobriété et végétalisation, le tout avec une prise en compte pertinente des enjeux de sécurité. »

Agence française d'un collectif international fondé en 1985, STUDIOS Architecture Paris a notamment participé à la conception de la Fondation Louis Vuitton à Paris et de la Fondation LUMA à Arles (Bouches-du-Rhône), connue pour sa tour en inox, deux bâtiments signés Frank Gehry.

Une nouvelle salle pour La Joconde et des accès repensés

Fondée à New York en 1988 par l'architecte allemande Annabelle Selldorf, Selldorf Architects est quant à elle réputée pour des réalisations telles que The Frick Collection à New York ou la National Gallery de Londres. L'agence assurera également la scénographie et la muséographie du futur chantier du Louvre.

Le tandem est complété par BASE Landscape Architecture, agence française retenue pour le volet paysage et urbanisme du projet. Le groupement lauréat ont été sélectionnés par un jury parmi cinq groupements en compétition.

Le ministère a par ailleurs indiqué qu'une « période de concertation » s'ouvrira dans « les mois à venir », sans préciser de date de début des travaux.

Chiffré à 666,6 millions d'euros, le réaménagement de l'aile Est du musée constitue l'un des volets du projet « Louvre Nouvelle renaissance », annoncé en janvier 2025 par le président de la République Emmanuel Macron, qui prévoit également un plan de rénovation du bâtiment.

Un chantier à plus d’un milliard d’euros

Le projet implique notamment la création de nouveaux accès par la partie orientale du musée, la Grande Colonnade afin de désengorger de l'entrée principale par la Pyramide du Louvre. Le Louvre est le musée le plus fréquenté au monde, avec environ neuf millions de visiteurs par an.

Dans son ensemble, le projet présidentiel a été évalué à 1,15 milliard d'euros par la Cour des comptes.

En interne, il fait l'objet de vives tensions : les syndicats dénoncent un chantier pharaonique éloigné des priorités, tandis que la direction y voit un moyen de remédier à la vétusté des équipements du musée, des insuffisances notamment mises en lumière par le spectaculaire cambriolage du 19 octobre 2025.

Avec AFP