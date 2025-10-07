Présentation du processus de production | Sury-le-Comtal
Unilin inaugure une usine de recyclage de plaques isolantes en PIR
Unilin continue d’innover dans le recyclage de ses isolants. L’industriel annonce avoir désormais la capacité de recycler des isolants en PIR pour les réintégrer dans sa production au sein d’une nouvelle...
Découvrez le Club Unilin en vidéo ! | Unilin Insulation
Qui de mieux que nos clients pour parler du Club Unilin ?
Usystem Roof se pare de fibre de bois : Usystem Roof DS Natural Wool
Découvrez dans cette vidéo la présentation du nouveau produit 100% en fibre de bois. Une solution constructive bio-sourcée qui répond aux exigences de la bio-construction en limitant les émissions de gaz...
Chaux Saint-Astier investit 40 millions d’euros pour moderniser son site
L’entreprise Chaux Saint-Astier franchit une étape de sa transition écologique avec la construction d’une unité de production décarbonée sur son site en Dordogne. Ce projet, d’un coût de 40 millions d’euros,...