Kensey veut avoir un zéro !

Nos plaques isolantes Utherm, la gamme qui génère le plus gros flux d’emballage, sont déjà emballés dans un film transparent composé jusqu'à 30 % de matériaux recyclés. Le film d’emballage est, lui aussi, entièrement recyclable. Le passage au nouveau film se traduit par une réduction de 42 % des émissions de CO2. Impressionnant !