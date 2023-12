Projecteur LED multi-batterie 40 W - Éclairage optimal pour toutes vos activités

Découvrez notre projecteur LED multi-batterie 40 W, une solution d'éclairage puissante et polyvalente qui vous accompagnera dans toutes vos activités. Que ce soit sur un chantier, en camping ou lors d'une panne de courant, ce projecteur offre une luminosité optimale où que vous alliez. Avec une puissance de 40 W et une luminosité de 5000 lm, il projette une lumière intense pour éclairer efficacement votre environnement. Sa compatibilité avec les batteries d'outils électroportatifs 18 V vous offre une source d'alimentation pratique et adaptable à vos besoins.

Vous recherchez un éclairage puissant et polyvalent pour toutes vos activités ? Ne cherchez plus, notre projecteur LED multi-batterie 40 W est là pour répondre à vos besoins. Avec une luminosité de 5000 lm, il garantit un éclairage optimal où que vous alliez. Ce projecteur LED se distingue par sa polyvalence grâce à sa compatibilité avec les batteries d'outils électroportatifs 18 V. Vous pouvez utiliser les batteries de marques telles que Milwaukee, Dewalt, Bosch, Makita et Metabo pour alimenter ce projecteur, offrant ainsi une source d'alimentation pratique et adaptable à vos besoins. Les quatre modes d'éclairage (100%, 75%, 50%, 25%) vous permettent de régler l'intensité lumineuse en fonction de la tâche à accomplir. Que vous ayez besoin d'une lumière vive pour travailler sur un chantier, d'une lumière douce pour créer une ambiance en camping, ou d'une lumière de secours lors d'une panne de courant, ce projecteur s'adapte à toutes les situations. Sa conception robuste avec poignée et angles renforcés garantit une durabilité exceptionnelle, même dans des environnements exigeants. Vous pouvez l'utiliser en toute confiance, sachant qu'il résistera aux chocs et aux vibrations. De plus, notre projecteur LED multi-batterie 40 W est livré avec quatre adaptateurs de batteries (Milwaukee/Dewalt, Bosch, Makita, Metabo), ce qui vous assure une compatibilité avec une gamme étendue de batteries d'outils électroportatifs. Vous bénéficiez ainsi d'une grande flexibilité lors de l'alimentation de votre projecteur

Ne laissez plus l'obscurité entraver vos activités. Équipez-vous de notre projecteur LED fiable et performant pour un éclairage puissant et adapté à toutes les situations. Profitez d'une luminosité optimale où que vous alliez, que ce soit sur un chantier, en camping ou lors d'une panne de courant.