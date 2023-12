Rénovation Énergétique : Coédis et la CAPEB s’engagent avec le programme OSCAR

Les RAR du programme OSCAR : les interlocuteurs-clés des artisans et entreprises du bâtiment

Pierre angulaire du programme OSCAR, les Référents d’Aide à la Rénovation (ou RAR) interviennent au plus près des artisans afin de les aider à maîtriser les dispositifs MaPrimeRénov’ et CEE et à les intégrer efficacement à leur offre commerciale.

Accompagnés par OSCAR dans leur montée en compétences, ces experts sont sélectionnés parmi les partenaires du programme (CAPEB, FDMC, Coédis, FFB et le réseau France Rénov’).

Ils répondent ainsi à une réelle demande des professionnels du bâtiment, comme l’affirme Roland Mongin, Délégué Général de Coédis, pour qui « le programme OSCAR correspond à la démarche que nos adhérents souhaitent avoir dans le cadre de la formation de leurs salariés pour accompagner leurs clients installateurs ».

Jean-Claude Rancurel, administrateur CAPEB, abonde dans ce sens : « La CAPEB et son réseau (93 CAPEB départementales et 12 Unions Régionales) sont fortement impliqués dans ce Programme. Avec plus de 135 Référents Aides à la Rénovation accompagnés par OSCAR et répartis sur l’ensemble du territoire, nous avons à cœur de sensibiliser nos entreprises artisanales adhérentes sur les leviers financiers existants et de les accompagner dans l’appropriation des aides. »

Plus de 1 600 RAR certifiés sont déjà en activité sur tout le territoire !

Leur présence est signalée par une affichette dans les enseignes des distributeurs et négoces partenaires. Pour aider les artisans à trouver un RAR, une carte en ligne est disponible sur le site du programme OSCAR.

Des outils en ligne gratuits et accessibles à tous, pour mieux comprendre les CEE et MaPrimeRénov’

1ère étape incontournable pour devenir RAR, le MOOC (pour Massive Open Online Open) du programme OSCAR permet à chacun d’apprendre, de mettre à jour ou de compléter ses connaissances grâce à une approche ludique, pédagogique et interactive alternant textes, vidéo et infographies.

Il est totalement gratuit et ouvert à tous, sur simple inscription.

Engagé auprès de l’ensemble de la filière pour une meilleure diffusion des connaissances liées aux aides à la rénovation énergétique, OSCAR met également à disposition :

une cartographie des RAR en activité

un annuaire interactif des aides financières locales et nationales

une FAQ ainsi que le décryptage des évolutions réglementaires et actualités des dispositifs CEE

Ces outils et informations sont accessibles à tous sur le site d’OSCAR ou en créant gratuitement et rapidement un compte depuis la page d’accueil du site.

Un chatbot dédié aux RAR a également été développé, afin de répondre rapidement à leurs questions les plus courantes. Le lancement d’autres outils est également prévu prochainement.

