Le PU dure toute une vie
Unilin inaugure une usine de recyclage de plaques isolantes en PIR
Unilin continue d’innover dans le recyclage de ses isolants. L’industriel annonce avoir désormais la capacité de recycler des isolants en PIR pour les réintégrer dans sa production au sein d’une nouvelle...
Le PU économise de l'énergie dans le monde entier
Avec le polyuréthane, on économise de l'énergie au quotidien et c'est bon pour la planète ! Ce matériau offrant une isolation thermique haut-de-gamme est utilisé dans les solutions d'Unilin Insulation.
Le PU est léger, mince et performant
Le polyuréthane : un matériau isolant facile à transporter qui simplifie l’installation et avec une empreinte carbone limitée. Découvrez-en plus dans la vidéo.
Pour le recyclage de MDF, Unilin investit 20 millions d’euros sur son site de Bazeilles
Unilin s’apprête à investir 20 millions d’euros sur son site de Bazeilles, dans les Ardennes. Un investissement majeur qui vise à déployer à échelle industrielle sa technologie pionnière de recyclage des...