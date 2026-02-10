Le Conseil national de l’OPPBTP a élu le 4 février 2026 Yann Danion à la présidence et Jean-Michel Vaillendet à la vice-présidence.

Réuni le 4 février 2026, le Conseil du comité national de l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) a procédé à l’élection de sa nouvelle gouvernance. À l’issue de cette séance, Yann Danion a été élu président de l’organisme, tandis que Jean-Michel Vaillendet a été désigné vice-président.

Tous deux siègent au Conseil en qualité de membres titulaires : Yann Danion représente la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), tandis que Jean-Michel Vaillendet est le représentant de la Fédération bâtiment, matériaux, travaux publics CFTC (BATI-MAT-TP CFTC). Leur mandat est fixé à un an et peut être renouvelé.

Acteur central de la prévention des risques professionnels, l’OPPBTP accompagne les branches du bâtiment et des travaux publics dans l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail sur les chantiers. Son fonctionnement repose sur une gouvernance paritaire composée de 20 membres issus des organisations professionnelles et syndicales du secteur. Ces travaux s’inscrivent également dans un cadre institutionnel associant un représentant de l’État, un représentant de la Cnam (Caisse nationale d’assurance maladie) et le secrétaire général de l’organisme, Paul Duphil.

Deux acteurs de la filière

À la tête de l’entreprise Celtic Isolation Cloisons Sèches (CICS) qu’il a créée en 2006, Yann Danion dirige une structure de huit salariés spécialisée dans la réalisation de bâtiments économes en énergie. Son engagement professionnel s’accompagne d’une implication active au sein de la filière, notamment en tant que président des Métiers du plâtre et de l’isolation de la CAPEB et de l’Association pour la promotion des métiers du plâtre (APMP). Il a rejoint le Conseil du comité national de l’OPPBTP en janvier 2024.

De son côté, Jean-Michel Vaillendet a exercé comme chef d’équipe au sein de Cegelec CEM, filiale de VINCI Energies. Très investi dans les instances représentatives du secteur, il siège notamment au conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et participe à la commission professionnelle consultative « construction » en tant que représentant de BATI-MAT-TP CFTC. Par ailleurs secrétaire général du syndicat BATI-MAT-TP CFTC du Nord, il est également administrateur du CCCA-TP et membre du comité exécutif de la Fondation BTP+. Son parcours au sein de l’OPPBTP s’inscrit dans la durée, avec une première participation au comité régional Nord dès 1998, puis à nouveau en 2012, il a intégré le Conseil du comité national en septembre 2000.