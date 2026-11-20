Le compartimentage, un maillon essentiel de la sécurité incendie

Dans un bâtiment industriel, tertiaire ou recevant du public, la conception des murs joue un rôle déterminant dans la stratégie de sécurité incendie. Le compartimentage vise à limiter la propagation du feu et des fumées d’une zone à l’autre pendant une durée définie, afin de contribuer à la protection des personnes, des biens ainsi que de l’activité du site. Le choix d’un système coupe-feu doit donc être étudié au regard de l’usage du bâtiment, de sa configuration et des exigences réglementaires applicables.



Pour répondre à ces enjeux, Xella propose des solutions en béton cellulaire : La marque Hebel avec des grandes dalles en béton cellulaire armées destinées aux bâtiments tertiaires et industriels et la marque Ytong avec des blocs adaptés à la réalisation de murs et murs séparatifs notamment coupe-feu.

Hebel : des panneaux de grandes dimensions pour les bâtiments industriels et tertiaires

La marque Hebel et ses grandes dalles armées en béton cellulaire conçues pour la réalisation de murs coupe-feu. Leur format sur mesure permet de concevoir des parois adaptées aux contraintes techniques d’un projet avec une mise en œuvre optimisée et des systèmes de fixation adaptés.

Constitués de béton cellulaire armé, les éléments HEBEL ont une grande résistance mécanique. Ils présentent une masse volumique de 550 kg/m³, une résistance caractéristique à la compression supérieure ou égale à 4,5 MPa et une conductivité thermique λui de 0,145 W/(m·K). Disponibles en différentes épaisseurs et sur-mesure, Hebel répond aux exigences de nombreux projets de construction, notamment en matière de protection passive contre l'incendie.

Certaines configurations d’épaisseurs possèdent même une résistance au feu dotée d’un classement EI 360 (jusqu’à 6 heures de résistance au feu).

Panneaux Hebel en béton cellulaire pour la réalisation de parois coupe-feu.

Ytong Compact : une maçonnerie coupe-feu pour les parois de compartimentage

Pour les projets nécessitant une paroi maçonnée, les blocs Ytong constituent une autre réponse technique. Le bloc Ytong Compact 20 se distingue par sa polyvalence et ses propriétés techniques remarquables. Léger et incombustible, il possède une résistance à la compression de 4 MPa ainsi qu’une résistance thermique de 1,82 m2.K/W.

Sa réaction au feu A1 et sa performance EI 240 lui permettent d’être une solution adaptée pour la création de murs et cloisons séparatives coupe-feu.

Blocs Ytong Compact 20 utilisés pour la rénovation du centre commercial Galeries Lafayette de Bron (69)

La performance coupe-feu se pense dès la conception

La réalisation d’un mur ou d’une cloison coupe-feu en béton cellulaire ne repose pas uniquement sur le choix du matériau. Elle implique de prendre en compte, dès la conception, le niveau de résistance au feu recherché, le caractère porteur ou non porteur de la paroi, mais aussi le traitement des jonctions avec les planchers et la toiture, des traversées de réseaux, des fixations et, plus largement, la stabilité de l’ouvrage.

Avec les systèmes Hebel et les blocs Ytong Compact 20, Xella propose différentes solutions constructives en béton cellulaire permettant de réaliser des murs et cloisons participant à la protection passive contre l’incendie. La solution est définie en fonction de la configuration du bâtiment, des performances recherchées et des justificatifs techniques associés.

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